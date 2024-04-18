Россия должна получать больше "сюрпризов", – Подоляк об оружии, которым ударили по Джанкою
В ночь на 17 апреля прогремели мощные взрывы на аэродроме в Джанкое, что во временно оккупированном Крыму. Никто не будет сообщать, как именно удалось ударить по этому объекту. Это – секрет.
Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что взрывы в Джанкое раздавались буквально целый день.
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Уже было много непроверенной информации, что именно удалось уничтожить на аэродроме. Нужно дождаться официального подтверждения от военных.
Целый день раздавались взрывы в Джанкое. Там и склады были поражены. Но надо еще получить все подтверждения, что именно было уничтожено. Например, были ли там уничтожены пусковые установки С-400 и С-300? В каком количестве? Были ли РЛС уничтожены? Были ли уничтожены ракеты? Сколько солдат? Надо получить подтверждение в полном объеме. Тогда можно говорить об успешности использования того или иного оружия,
– сказал Подоляк.
Каким оружием ударили по Джанкою
Как отметил Подоляк, никто не будет сообщать о конкретном оружии, с помощью которого осуществили этот удар. Было бы хорошо, если бы было больше разного оружия таких форматов. Речь идет как о дронах, так и о дальнобойных ракетах.
Надо ли говорить, что мы вот именно этой ракетой поразили? Я считаю, что о технических параметрах должны меньше говорить, чтобы это было "сюрпризом" для России. Она должна получать растущий объем положительных для нас сюрпризов. Уничтожение НПЗ, кораблей Черноморского флота и т.д. и других объектов,
– отметил Подоляк.
Не стоит делиться деталями. Ведь тогда оккупанты смогут подготовить контрдействия, чтобы нейтрализовать угрозы для своих военных объектов.
Взрывы в Джанкое: коротко
- В ночь на 17 апреля на аэродроме во временно оккупированном Джанкое прогремели взрывы. Видео инцидента быстро опубликовали в соцсетях.
- Известно, что на аэродроме есть много важных целей. В частности там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа.
- В ГУР потом сообщили, что удалось уничтожить 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 РЛС, пункт управления средствами ПВО, аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Количество уничтоженной авиации и потери среди личного состава еще уточняются.