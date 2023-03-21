В российском хабе с оружием раздались взрывы: сводка с фронта от Романа Свитана

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали, какими оказались результаты взрывов во временно оккупированном Джанкое. "Хлопок" смог уничтожить российские ракеты "Калибр".

Соответствующую информацию в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале прокомментировал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан.

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Взрывы в Джанкое

Военный эксперт объяснил, что Джанкой это хаб, который стоит практически на 4 дорогах и имеет железнодорожное сообщение. Россияне туда привозят технику, которая дальше перераспределяется на Севастопольское, Херсонское и Мелитопольское направления.



Джанкой / Скриншот

Роман Свитан отметил, что россияне сообщают якобы зашли 2 беспилотника. Приблизительно такие же, которые одно время заходили в Севастополе, – это китайский Mugin-5:

размером – 3 на 5 метров,

с хорошей дальностью – до 700 километров,

часов с 7 может находиться в воздухе,

до 700 километров может пролететь,

может нести груз со сбросом – 20 – 25 килограммов, а это как раз то количество, которое может взорвать или поджечь склад.

"Положительный эффект от него, конечно, это перехват "Калибров" во время перевозки. Это очень важно. Если сравнивать, на что тратить Mugin-5: на двойника Путина или на "Калибры", – все правильно сделали", – акцентировал Свитан.

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Чем сбивать ракеты

По словам военного эксперта, и Patriot, и SAMP/T разрабатывались для работы по баллистическим целям. Кроме того, Patriot даже связан с информацией со спутника. Он видит точку старта, определяет приблизительную траекторию, сбрасывает на систему расчеты, включающие точку встречи, и отправляет ракету.

Так работает система Patriot третьей модификации, именно поэтому она точно будет работать против баллистических ракет.

– отметил Роман Свитан.

"SAMP/T предусматривает прикрытие от всех летучих аппаратов любого уровня. Она также будет работать против баллистических ракет", – добавил Свитан.

Украинское контрнаступление

Полковник запаса ВСУ рассказал, что оптимально выполнять наступательные действия в районе Орехово и Гуляйполя к Мелитополю и Бердянску.



Гуляйполе и Орехов / Скриншот

Это лучшее направление с точки зрения логистики, переброски войск, обеспечения войск. Чем ближе к центру Украины, тем лучше,

– объяснил Роман Свитан.

Он добавил, что есть еще другой оптимальный вариант. Если бы могли в районе того же Херсона формировать Днепр или из-под Херсона или Новой Каховки идти в сторону Армянска.

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