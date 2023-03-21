Відповідну інформацію у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі прокоментував полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан.
Важливо Журналісти розповіли про серйозні пошкодження на залізничній станції у Криму
Вибухи в Джанкої
Військовий експерт пояснив, що Джанкої це хаб, який стоїть практично на 4 дорогах й має залізничне сполучення. Росіяни туди привозять техніку, яка далі перерозподіляється на Севастопольський, Херсонський та Мелітопольський напрямки.
Джанкой / Скриншот
Роман Світан зазначив, що росіяни повідомляють нібито зайшли 2 безпілотники. Приблизно такі ж, які у свій час заходили у Севастополь, – це китайський Mugin-5:
- має розмір – 3 на 5 метрів,
- з хорошою дальністю – до 700 кілометрів,
- годин з 7 може перебувати у повітрі,
- до 700 кілометрів може пролетіти,
- може нести вантаж зі скиданням – 20 – 25 кілограмів, а це якраз та кількість, яка може підірвати чи підпалити склад.
"Позитивний ефект від нього, звісно, це перехоплення "Калібрів" під час перевезення. Це дуже важливо. Якщо порівнювати, на що витрачати Mugin-5: на двійника Путіна чи на "Калібри", – то все правильно зробили", – акцентував Світан.
Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 каналу:
Чим збивати ракети
За словами військового експерта, й Patriot, й SAMP/T розроблялися для роботи по балістичних цілях. Крім того, Patriot навіть повʼязаний з інформацією від супутника. Він бачить точку старту, визначає приблизну траєкторію, скидає на систему розрахунки, які включають точку зустрічі, й відправляє ракету.
Так працює система Patriot третьої модифікації, саме тому вона точно буде працювати проти балістичних ракет,
– зазначив Роман Світан.
"SAMP/T передбачає прикриття від всіх летючих апаратів будь-якого рівня. Вона також буде працювати проти балістичних ракет", – додав Світан.
Український контрнаступ
Полковник запасу ЗСУ розповів, що оптимально виконувати наступальні дії в районі Оріхове та Гуляйполя до Мелітополя та Бердянська.
Гуляйполе та Оріхів / Скриншот
Це найкращий напрямок з точки зору логістики, перекидання військ, забезпечення військ. Чим ближче до центру України, тим краще,
– пояснив Роман Світан.
Він додав, що є ще інший оптимальний варіант. Якби могли в районі того ж Херсона формувати Дніпро або з-під Херсона чи Нової Каховки йти вбік Армянська.
Яка ситуація на фронті: останні новини
- Росіяни знову розганяють звинувачення, нібито безпілотники атакували територію нафтоперекачувальної станції "Дружба" у Брянській області. Це вже четверте повідомлення за кілька днів.
- Ситуація на ділянці Сіверськ – Соледар, яка вище Бахмута, стабільна. Окупанти намагаються промацувати оборону і гинуть в боях.
- Пригожин оприлюднив офіційний лист для Шойгу. У ньому він попереджає, що ЗСУ готують масований наступ на позиції російських окупантів у Бахмуті. Він стверджує, що внаслідок цього наступу сили ПВК "Вагнера" можуть бути відрізаним від основних сил Росії, які штурмують це місто.