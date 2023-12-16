Мощный "хлопок" на Крымском направлении и куча убитых оккупантов: обзор фронта от Свитана

Крымское направление в районе Геническа и Мелитополя посетил "хлопок". В результате медпункты Крыма переполнены ранеными и ликвидированными оккупантами.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, что в районе Мелитополя могли работать украинские ДРГ или партизаны. Тем временем оккупанты, как обычно, заявили, что сбили 32 дрона.

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"Хлопок" в Геническе, Джанкое и Мелитополе

Свитан отметил, что уничтожение эшелона с техникой и личным составом россиян в районе Мелитополя может быть работой украинских партизан, которыми руководят ССО. То есть можно говорить о том, что ВСУ работают глубоко в тылу врага.

В Геническе и Джанкое хорошо отработали наши ракеты. Не знаю, что там россияне перехватили, но если даже и так, то обломки выкосили не один взвод оккупантов. Это продолжение, скорее всего, удара по бетонному заводу в Мариуполе, где находились военные части россиян, ракетами Storm Shadow,

– заметил полковник запаса ВСУ.

Взрывы в Курской области

Губернатор Курской области жаловался, что на его регион была совершена атака БПЛА. Военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что там расположены многие российские воинские части, которые являются абсолютно легальными целями для ударов.

"Они расположены вообще на территории горно-обогатительного комбината. Его прикрывали ЗРК, но многие наши БПЛА прошли, их ЗРК даже не заметили. То есть, выполнили задание. Даже железнодорожная развязка, на которой стояли эшелоны, оказалась под ударом", – подчеркнул лётчик-инструктор.

Оборона Купянска

Вокруг деоккупированного в прошлом году Купянска строят оборону, как вокруг Харькова. Генерал Сырский еще в прошлом году после деоккупации понимал, что двигаться к государственной границе не надо, потому что еще несколько лет придется держать оборону.

С военной точки зрения оптимальной линией обороны являются высоты или перед худшей позицией врага. Мы не пошли дальше на Россию, а начали укрепляться. В эту линию укрепления россияне упираются уже второй год. Не выходит. Она правильно выбрана, правильно проведены фортификационные работы, достаточно артиллерии, но постоянно нужны снаряды,

– сказал военный эксперт.

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