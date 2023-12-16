Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, що в районі Мелітополя могли працювати українські ДРГ або партизани. Тим часом окупанти, як завжди, заявили, що збили 32 дрони.

Важливо Операція "Деокупація": як Зеленський чітко вказав Путіну, що Крим буде українським

"Бавовна" в Генічеську, Джанкої та Мелітополі

Світан зазначив, що знищення ешелону з технікою та особовим складом росіян у районі Мелітополя може бути роботою українських партизанів, якими керують ССО. Тобто можна говорити про те, що ЗСУ працюють глибоко в тилу ворога.

У Генічеську та Джанкої добре відпрацювали наші ракети. Не знаю, що там росіяни перехопили, але якщо навіть і так, то уламки викосили не один взвод окупантів. Це продовження, швидше за все, удару по бетонному заводу в Маріуполі, де перебували військові частини росіян, ракетами Storm Shadow,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Вибухи в Курській області

Губернатор Курської області скаржився, що на його регіон була здійснена атака БпЛА. Військовий експерт Роман Світан наголосив, що там розташовано багато російських військових частин, які є абсолютно легальними цілями для ударів.

"Вони розташовані взагалі на території гірничо-збагачувального комбінату. Його прикривали ЗРК, але багато наших БпЛА пройшли, їх ЗРК навіть не помітили. Тобто, виконали завдання. Навіть залізнична розв'язка, на якій стояли ешелони, опинилась під ударом", – підкреслив льотчик-інструктор.

Оборона Куп'янська

Довкола деокупованого торік Куп'янська будують оборону, як довкола Харкова. Генерал Сирський ще торік після деокупації розумів, що рухатись до державного кордону не треба, бо тут ще кілька років доведеться тримати оборону.

З військової точки зору, оптимальною лінією оборони є висоти або перед гіршою позицією ворога. Ми не пішли далі на Росію, а почали укріплятись. У цю лінію укріплення росіяни б'ються вже другий рік. Не виходить. Вона правильно обрана, правильно проведені фортифікаційні роботи, вдосталь артилерії, але постійно треба снаряди,

– сказав військовий експерт.

Вибухи в Криму: останні новини