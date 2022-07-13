В оккупированной Горловке прогремели взрывы: могло быть попадание во вражеский склад

Во временно оккупированной россиянами с 2014 года Горловке, где много складов с боеприпасами и казармами оккупантов, 13 июля раздается серия взрывов.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Официальной информации пока нет, однако, по предположению горловчан, взрываются российские склады с боеприпасами.

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По крайней мере, звуки взрывов раздаются примерно с того места, где расположены вражеские слоги.

ВСУ чуть ли не каждый день ликвидируют вражеские склады в тылу

Пока россияне пытаются наступать и терпят неудачу, украинская армия продолжает эффективно бить по их составам оружия и командным пунктам. В частности, 12 июля украинские пилоты уничтожили очередной российский состав возле Новопетровки. Оккупанты пытались помешать атаке и подняли в воздух истребители.

А 11 июля вечером украинцев порадовала о том, как ВСУ уничтожили боеприпасы оккупантов во временно оккупированной Новой Каховке. В то же время российские пропагандисты продолжают лгать и говорят, что после "хлопка" в Новой Каховке взорвались склады с селитрой, а не российские боекомплекты. Но спутниковые фото доказывают совершенно обратное. Взрывы были настолько мощными, что они были видны даже из космоса.

Сергей Хлань рассказал, что в результате точного удара ВСУ, оккупанты потеряли 1 000 тонн боекомплектов к реактивным системам залпового огня. Кроме того, также взорвались 50 цистерн с топливом. Потери личного состава еще не подсчитаны.

Общие потери врага

В целом с начала полномасштабной войны россии против Украины, украинским воинам удалось уничтожить:

личного состава – около 37 570 человек;

танков – 1649 единиц;

боевых бронированных машин – 3832 единицы;

артиллерийских систем – 839 единиц;

РСЗО – 247 единиц;

средств ПВО – 109 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 188 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 678 единиц;

крылатых ракет – 155 единиц;

кораблей/катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2704 единицы;

специальной техники – 67 единиц.

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