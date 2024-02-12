На Харьковщине прогремели взрывы: россияне ударили ракетой

Противник атаковал Харьковскую область. Там были слышны взрывы.

Российские захватчики продолжают совершать воздушный террор против Украины.

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Россия атакует Харьковщину

С самого утра Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении. Угроза сохранялась и на 15:00.

В 14:53 стало известно, что враг запустил ракету в направлении Харькова.

Как писали мониторинговые каналы, воздушную цель противник выпустил с территории оккупированной Луганшины. За несколько минут в Харьковской области раздались взрывы. Предварительно, в Чугуевском районе.

Обратите внимание!

В 15:11 Воздушные силы рассказали, что еще одна ракета летит в направлении Кировоградщины.

В 15:16 ПС сообщили о ракете в направлении Черкасской области.

В Кропивницком прозвучали взрывы.

В 15:28 дали отбой по ракетной опасности для всех регионов, кроме Донбасса

Били баллистикой

Адской оказалась для Харьковщины ночь на 12 февраля. Тогда враг еще раз повторил комбинированную атаку. Он запустил "Шахеды" и ракеты. По Харьковской области противник традиционно бил ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Так, около 23:30 оккупанты нанесли удары по городу Люботин. Зафиксировано попадание в частные дома, городскую поликлинику, фитнес-клуб и учебно-производственный комбинат.

В городе Волчанск Чугуевского района произошел обстрел частного дома. Поврежденный гараж и автомобиль.

Управляемой авиабомбой россияне ударили по Боровой Изюмского района. Разрушено помещение дома культуры. Повреждены нежилые помещения.

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