Оккупанты атаковали Харьковскую область КАБом: есть жертва и пострадавший

Враг регулярно обстреливает прифронтовые области управляемыми авиабомбами. К сожалению, под обстрел в очередной раз попала Харьковская область.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, циничное преступление российских захватчиков, к сожалению не обошлось без пострадавших и жертвы.

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Россияне ударили авиабомбой по Харьковской области

Днем, 4 июля российские захватчики снова обстреляли гражданское население Харьковщины управляемыми авиабомбами. Под ударом оказался населенный пункт Русская Лозовая. В результате чего есть погибшая и раненый.

В результате удара вражеского КАБа по Русской Лозовой погибла 67-летняя гражданская женщина. Гражданский мужчина 74 лет получил осколочное ранение,

– говорится в сообщении Синегубова.

Это не первая такая атака на село

Накануне 3 июля, в 09:52 враг ударил КАБом по селу Русская Лозовая. Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко сообщил, что оккупанты атаковали жилой дом и есть пострадавшие.

Впоследствии глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что на месте удара горит частный дом, а под завалами могут находиться люди. По его словам, известно о двух пострадавших гражданских мужчинах, один из них – в тяжелом состоянии.

Впоследствии Задоренко сообщил, что в результате ночных и утренних обстрелов 3 июля в Русской Лозовой повреждено около 20 домов, 6 из которых разрушены почти полностью. Три человека госпитализированы, двое из них в стабильном состоянии, за жизнь одного мужчины медики продолжают бороться, он в тяжелом состоянии.

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