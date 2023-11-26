Россияне обстреляли Херсон: были попадания в Корабельном и Днепровском районах

В Херсоне 26 ноября дважды раздавались мощные взрывы. Тогда сообщалось, что россияне обстреливают город с временно оккупированного левобережья Херсонской области.

Стало известно, что в результате атаки пострадали 2 района города. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

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Россияне обстреляли 2 района Херсона

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что армия России периодически обстреливает Херсон с временно оккупированного левого берега. Этот день не стал исключением для города.

Есть попадания в Корабельном и Днепровском районах города. В результате вражеских атак повреждены дома, автомобиль,

– сказал он.

В то же время, Мрочко подчеркнул, что информация о пострадавших в городе еще уточняется. Всю подробную информацию об обстреле Херсона должны предоставить впоследствии.

Херсон находился под вражеским обстрелом

Первые взрывы в Херсоне прозвучали около 8 часов 36 минут. Он раздался после 1 минуты от объявления отбоя воздушной тревоги в области.

Следующий взрыв в Херсоне раздался в 13 часов 54 минуты. Тогда стало известно, что оккупанты снова обстреливают город с временно оккупированного левого берега Херсонской области.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина с 6 утра 25 ноября до 6:00 26 ноября оккупанты выпустили по региону 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников, АГС и авиации. В общей сложности было 58 обстрелов региона.

Прокудин также рассказал, что только по Херсону враги выпустили 30 снарядов. Однако сообщений о пострадавших в результате атаки – не было.

Стоит отметить, что 24 ноября из-за обстрела Херсонской области россиянами 3 человека погибли, еще 11 получили ранения. Среди пострадавших есть также дети, всем оказали медицинскую помощь и госпитализировали.