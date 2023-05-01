На Хмельнитчине ночью слышали взрывы: в ОВА сказали, есть ли попадания
Источник:Хмельницкая ОВА
Российские захватчики не прекращают террор и обстрелы городов, подвергая опасности жизни мирных украинцев. В то же время нашей противовоздушной обороне удается эффективно работать, в частности, на Хмельнитчине.
С каждым днем наши военные все более умело применяют установки ПВО. Именно поэтому в ночь на 1 мая не зафиксировано прилетов на территории Киева, Хмельницкого и области.
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"Попаданий нет"
Собственно, в Хмельницкой ОВА поблагодарили всех, кто держит небо над Украиной, констатировав, что попаданий по объектам инфраструктуры города и региона – нет.
Ночью во время воздушной тревоги в отдельных общинах области наши жители могли слышать звуки взрывов. Это работа сил ПВО,
– говорится в сообщении.
Отметим, что тревога в Хмельницкой области раздалась около 04:10. Местные услышали взрывы от работы противовоздушной обороны уже через час, а об отбое опасности сообщили около 06:30.
Ночная массированная атака
Важно каждый раз подчеркивать, что российские оккупанты – террористы и не дают покоя украинцам, даже когда те спят. Собственно, в ночь на 1 мая прошла очередная массированная ракетная атака.
- Взрывы раздавались в Киевской, Днепропетровской, Харьковской и других областях. Однако в большинстве своем они были вызваны работой Сил ПВО.
- Как отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, всего враг запустил по нашему государству 18 ракет. Из них удалось сбить 15.
- Известно, что оккупанты использовали для атак девять Ту-95 из района Оленегорск, что в Мурманской области.
- Также захватчики поднимали в небо два Ту-160 в районе Каспийского моря.
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Очевидно, рано или поздно, но все оккупанты, причастные к военным преступлениям против Украины, будут привлечены к ответственности. И в этом уже не сомневается никто в Киеве и никто среди представителей международного сообщества.
Кстати, в апреле глава Офиса Генерального прокурора Андрей Костин констатировал, что задокументировано около 80 тысяч преступлений захватчиков на наших землях. К сожалению, с каждым днем эта цифра только растет.