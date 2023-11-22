В Хмельницкой области раздались взрывы: там работала противовоздушная оборона

Российские захватчики вечером 21 и поздно ночью 22 ноября обстреляли Украину беспилотниками типа "Шахед". В результате взрывы прогремели и в Хмельницкой области.

Там сообщали о работе украинской противовоздушной обороны. 24 Канал призывает жителей Хмельницкой области находиться в укрытиях во время тревог, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Взрывы в Хмельницком звучали поздно ночью

Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин около 2 часов 37 минут сообщил, что в Хмельницком районе было шумно.

Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!

– сказал он.

Стоит отметить, что воздушные силы объявили тревогу в Хмельницкой области объявили тревогу около 1 часа 13 минут. Тогда военные говорили о приближении вражеских беспилотников типа "Шахед" к области.

Около 2 часов 5 минут стало известно, что сами дроны-камикадзе приближаются к Хмельницкому. В конце концов, все вражеские объекты уничтожила противовоздушная оборона. По состоянию на 3 часа 3 минуты воздушную тревогу в Хмельницкой области отменили.

А ближе к 4 утра появилась первая информация о последствиях атаки – Сергей Тюрин написал:

Обломки одного из сбитых "Шахедов" упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, пострадало хозяйственное нежилое сооружение, случился пожар. Главное, что нет травмированных и погибших.

До этого взрывы раздавались в разных регионах Украины

Вечером 21 ноября мощные взрывы также прогремели и в Запорожье. До этого в городе звучали сигналы воздушной тревоги.

В мониторинговых телеграм-каналах отмечалось, что, по предварительным данным, Запорожье могли атаковать баллистическим вооружением. Ракету могли запустить с южного направления.

В конце концов, информацию об атаке подтвердили в Запорожской ОВА. Там рассказали, что ракета упала на открытую местность, а о пострадавших и повреждениях в результате обстрелов пока не сообщалось.

Впоследствии взрывы слышали и жители Сумской области. Так, громкие звуки звучали в областном центре.

В Сумской ОВА отметили, что в области работала противовоздушная оборона. Там призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.