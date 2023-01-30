Это только начало, – политолог объяснил, что показал "хлопок" в Иране

В ночь на 29 января военные объекты в Иране атаковали беспилотниками. Ситуация в регионе становится все более напряженной.

Так, даже несмотря на тоталитарный режим, в стране есть политические силы, оппозиционные к действующей власти, которые могут быть причастны к инциденту. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Антонюк.

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"Эта фаза – только начало"

Ночные события в Иране следует оценивать как гибридный процесс. То есть не исключено, что за инцидентом могла стоять как оппозиция Ирана, так и Израиль, который мог нанести превентивный удар по заводам, производящим дроны-камикадзе.

Если проанализировать ситуацию, соединить это в комплексе, то понятно, что регион становится горячее, чем был ранее. По мнению политолога, мы находимся на пороге Третьей мировой войны, поскольку конфликты, базирующиеся сегодня на экзистенциальных принципах, просто так не завершатся.

Россия начала эту широкомасштабную фазу, соответственно, и Иран заинтересован в ее победе для того, чтобы властвовать в этом регионе. Он создает угрозу не только Израилю, но и саудитам. В этом случае вполне понятно, что эта фаза – только начало,

– отметил политолог.

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Причина "хлопка" в Иране

Тегеран ожидает поставок российских Су-35. Впрочем, эти истребители не главная проблема. На самом же деле Израиль и наши западные партнеры заинтересованы в том, чтобы Иран не получил усиления ядерной программы.

На самом деле в России не все так гладко с авиацией, а вот вопросы ядерной программы и угрозы, которую Иран может создавать в регионе, являются более серьезной проблемой. В этом контексте и следует рассматривать соответствующие спецоперации,

– рассказал Антонюк.

По его словам, вопрос передачи российских истребителей Тегерану волнует Иерусалим. Однако не столь глубоко, как вероятное усиление ядерной программы страны.

Повлияет ли инцидент на предоставление Ираном ракет России

Тегеран может передать Москве баллистические ракеты. По словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, все вовлеченные в этот процесс силы делают все возможное, чтобы этот контракт не состоялся.

По состоянию на сегодняшний день баллистических ракет действительно нет. Заявления со стороны Ирана относительно территориальной целостности Украины демонстрируют, что этот контракт, вероятнее всего, частично заблокирован. А дальше – военные операции должны завершить это дело,

– сказал политолог.

Он добавил, что вероятнее всего, это будет не открытая фаза войны, а гибридное противостояние против руководства Ирана.

Что показал "хлопок" в Иране

Ночные события в Иране продемонстрировали то, если это действительно была атака, то противовоздушная оборона страны явно желает быть лучше. Кроме того, инцидент показывает формирование центров влияния и понимания. Так, Иран понимает, если Россия проиграет, то вопросы возникнут к нему.

"Демократические союзники в мире заинтересованы в дестабилизации ситуации в Иране и смещении от власти террористического режима "Исламской революции", поэтому в этом случае – это лишь начало. В ближайшее время мы можем увидеть подобные волны, атаки или прецеденты, которые будут на этой территории", – подытожил политолог.

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