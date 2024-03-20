"Сейчас напишут, что все сбили": в Энгельсе местные пишут о прилетах

В ночь на 20 марта в Энгельсе, который расположен возле российского военного аэродрома, произошли взрывы. Местные власти сообщили об атаке беспилотников.

Российское "пе-ве-о" якобы сбило все беспилотники в Саратовской области. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно об ударе по Энгельсу

В ночь на 20 марта город Энгельс в Саратовской области России был атакован беспилотниками.

Местный губернатор Роман Бусаргин сообщил, что российские системы "пе-ве-о" "сработали своевременно и эффективно".

Менее часа назад над Энгельсом ликвидировали беспилотники. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет,

– сообщил местный губернатор.

Впрочем, местные жители не слишком верят в рассказы местных властей и утверждают, что слышали по меньшей мере 4 взрыва на аэродроме в Энгельсе.

Также они заявляют, что "один прилет точно был". Сразу после взрыва на аэродром приехали полиция, пожарные и медики.

Местные пишут о взрывах в Энгельсе / Скриншоты из Facebook

Взрывы в Энгельсе: что известно

Как сообщили источники 24 Канала в спецслужбах, за взрывами в Энгельсе стоит украинское ГУР. Также известно, что есть поражения. Последствия атаки пока уточняются.

в спецслужбах, за взрывами в Энгельсе стоит украинское ГУР. Также известно, что есть поражения. Последствия атаки пока уточняются. В то же время в сети появилось немало кадров мощного ночного "хлопка". На видео слышно, как пролетает один из беспилотников, а после – раздается взрыв, – смотрите видео в материале 24 Канала .

. Сам город Энгельс расположен в почти 900 километров от Харькова. Также известно, что он граничит с Казахстаном.

В городе Энгельс расположен военный аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики. С него также взлетают российские самолеты, которые обстреливают цели в Украине.