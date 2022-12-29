Россиянам нужно было показать наличие ПВО, – полковник ВСУ о "хлопке" на "Энгельсе"
На российском военном аэродроме "Энгельс" в третий раз за декабрь зацвел "хлопок". Более того, там сообщали о работе противовоздушной обороны страны-агрессора.
Вероятно, россиянам нужно было показать наличие ПВО. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Россияне хотели похвастаться ПВО
Свитан объяснил это тем, что пока нет информации о некоторых попаданиях на "Энгельсе". Так что пока не будет спутниковых снимков – неизвестно, что действительно произошло на российской авиабазе.
Так, российская система противовоздушной обороны вроде бы сработала по какому-то нераспознанному объекту. Итак, наконец-то она появилась у россиян.
Это может иметь в какой-то степени информационную цель для того, чтобы осветить наличие самой системы ПВО,
– заметил военный эксперт.
По его словам, подобное уже происходило в оккупированном Крыму. Тогда после взрывов на авиабазе в Саках и уничтожения нескольких российских самолетов местная ПВО начала "информационно-медийную работу", чтобы показать, что она есть.
Свитан прокомментировал взрывы на "Энгельсе": смотрите видео
Взрывы в Энгельсе: что известно
- На аэродроме стратегической авиации в российском Энгельсе в третий раз за декабрь произошел "хлопок". 29 декабря в городе прозвучала воздушная тревога и взрывы. В минобороны страны-агрессора традиционно заявили о работе "знаменитой" системы противовоздушной обороны.
- Кроме того, в российском ведомстве отметили, что якобы сбили беспилотник на малой высоте во время подлета к "Энгельсу". В результате падения обломков дрона 3 находившиеся на аэродроме российских военных получили смертельные ранения.
- Эта неделя оказалась очень насыщенной для россиян, ведь предыдущие взрывы на "Энгельсе" звучали в понедельник, 26 декабря. Тогда над аэродромом россияне также вроде бы сбили беспилотник.
- В российских телеграм-каналах сообщали, что в результате "хлопка" в начале недели повреждения получили 5 самолетов страны-агрессора. Однако уже через несколько минут эти сообщения удалили.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что после "хлопка" в Энгельсе оккупанты рассредоточили самолеты стратегической авиации. Он отметил, что на "Энгельсе" все же остается несколько самолетов, но часть из них передислоцирована на другие аэродромы.
- К слову, впервые взрывы на "Энгельсе" прогремели 5 декабря. Тогда "хлопок" повредил по меньшей мере два бомбардировщика Ту-95.