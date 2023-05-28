Предвестник большого движения "за поребрик", – Гуменюк о реакции оккупантов на "бавовну"
С каждым днем россиян чувствуют себя менее защищенными на временно оккупированных территориях. Постоянные взрывы, точные попадания в цель уже не просто "тревожат" окупантов. Все указывает на то, что они начинают планировать бегство.
Российские посипаки начинают вывозить свои семьи и ценности подальше от оккупированных территорий. Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Смотрите также Потери россиян можно считать сотнями, – райсовет Бердянска о мощных взрывах в городе
Оккупанты собираются домой
В последние дни на временно оккупированных территориях Юга Украины все чаще появляется очень мощная "бавовна". Россияне не на шутку напуганы из-за этого.
Им гораздо тревожнее, чем просто "тревожно". Они действительно собирают свои "тревожные чемоданы". Даже во временно оккупированном Бердянске наблюдается сворачивание вещей, документов – предвестники большого движения "за поребрик",
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
В частности, представители оккупационных властей также отправляют свои семьи как можно дальше и пытаются вывозить ценности и документы.
"Учитывая загруженность транспортно-логистических путей – ко многим уже приходит понимание (что будет происходить дальше – 24 Канал)", – отметила Гуменюк.
Как правило, те, кто владеют более или менее объективным пониманием развития ситуации в ближайшие дни, начинают собираться первыми. Уже увидев их движения, подтянутся и более мелкие коллаборанты. А дальше – все те, кто "поехали".
Гуменюк рассказала о страхе россиян из-за "хлопка": смотрите видео
В Крыму им уже ничего не поможет
На днях в Центре национального сопротивления появилась информация, что в Крыму оккупанты начинают вывозить секретную документацию. Пытаются они и все же выстроить хоть какую-нибудь оборону.
Оборону там выстраивать уже не из чего. Они уже все, что смогли – выстроили и вырыли. Поигрались в песочке, разбрасывали "зубы", большего им не сделать и не создать,
– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".
Все, что на сегодня могут сделать россияне – маневрировать силами и средствами, чтобы как-то запутать информацию о 250 военных базах, которые есть в Крыму. Хотя обо всем уже известно украинским спецслужбам.
Впрочем, оккупанты все же пытаются собирать и перемещать потенциальные цели для ВСУ еще глубже. Речь идет об авиации и местах дислокации и хранения оружия.
Больше "хлопка": последние новости из Крыма
- Утром 24 апреля на корабль-разведчик "Иван Хурс" атаковали дронами. В России рассказали, что атаку вроде бы успешно отбили, а сам корабль "ранений не получил". Однако позже в Министерстве обороны Украины опубликовали видео, на котором хорошо видно, что морской беспилотник вплотную приблизился к кораблю. Видео обрывается на моменте, где, вероятно, дрон попал в него.
- В ВСУ также рассказали о последствиях подрыв железной дороги в Бахчисарае. Это была успешная операция партизан, благодаря которой удалось за 2 дня задержать колонну военной техники.
- Крымскому мосту также очень неспокойно в эти дни. 24 мая над мостом заметили задымление. Оккупационные власти сразу же заявили об "обучении". В ОК "Юг" к таким заявлениям отнеслись очень скептически.
- Кроме того, уже 26 мая в сети появился загадочный отсчет с упреждением для Крымского моста. Если верить табло, то с Крымским мостом что-нибудь может произойти 12 июня в 23:00 по Киеву. Собственно стоит отметить, что 12 июня страна-террорист отмечает так называемый "день России".