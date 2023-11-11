Упала до сих пор не может подняться: во время обстрела Киева пострадала тигрица

Российские военные утром 11 ноября нанесли ракетный удар по Киеву. К сожалению, в результате атаки пострадала тигрица.

Детальнее об этом рассказали в Центре спасения диких животных. В нем отмечают, что утро "было совсем не хорошим".

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Тигрюля сильно пострадала

Сообщают, что после утренних взрывов сильно пострадала Тигрюля. Говорят, что она от шока ударилась о решетку, упала и до сих пор не может подняться.

В Центре отметили, что Тигрюля получила противовоспалительную и обезболивающую терапию. За ее состоянием следят. Предполагают, что большая кошка травмировала задние конечности или позвоночник. Сейчас ожидают решения врачей относительно того, что делать дальше.

Тигрюля пострадала в результате ракетной атаки по Киеву: смотрите видео

Известно, что остальные животные Центра спасения не пострадали. В то же время у них тяжелый стресс.

Персонал Центра, совместно с врачами, прилагал усилия, чтобы обеспечить покой и безопасность всем животным в условиях стресса,

– отмечают в Центре.

Что известно об атаке Киева

Заметим, что в Киеве прогремели мощные взрывы 11 ноября около 8 утра. После них в столице объявили воздушную тревогу. Киевлян и гостей города предупредили о ракетной опасности.

Виталий Кличко позже уточнил, что на левом берегу раздались взрывы. Он отметил, что предварительно работала ПВО по баллистической цели.

Через несколько часов появилась информация от командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Он подтвердил, что наши защитники неба сбили баллистическую ракету. Он отметил, что впоследствии выяснят, был ли это "Искандер-М" или С-400.

Он отметил, что впоследствии выяснят, был ли это "Искандер-М" или С-400. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему воздушную тревогу объявили после взрывов. По его словам, на все про все были десятки секунд. Следовательно, защитникам неба нужно было максимально оперативно отреагировать. Что они собственно и сделали.

В то же время он добавил, что будь информация от разведки или партнеров о том, что Россия готовит этот коварный удар, то воздушную тревогу включили бы заранее.