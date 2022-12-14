Враг целился в критическую инфраструктуру, в регионе – без прилетов: новые детали атаки Киевщины

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. 14 декабря воздушная тревога в регионе длилась более трех часов.

Страна-террорист снова целилась в критическую инфраструктуру области и столицы. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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Новые детали атаки Киевской области

По словам Кулебы, в регионе прилетов нет – только последствия успешной работы ПВО. Сейчас службы приступили к выявлению мест падения сбитых "Шахидов".

Имеем один поврежденный обломками дрона частный дом. К счастью, без пострадавших,

– рассказал глава региона.

Что известно об атаке оккупантов в Киевской области

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, а в селе Вишневое – частный дом.

К счастью, в результате падения обломка от дрона в Киеве люди не пострадали.

Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы).

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ударные беспилотники летели из направления восточного побережья Азовского моря.

На атаку Киевской области отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства поблагодарил защитников нашего неба за успешную работу.

Сбитый вражеский "Шахид" обнаружили в одном из районов Киевской области. Соответствующее фото показал начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.

Если вы обнаружили подозрительный предмет, не приближайтесь к нему. Звоните по номерам 101 или 102.