Враг целился в критическую инфраструктуру, в регионе – без прилетов: новые детали атаки Киевщины
14 декабря 2022, 10:42Читати новину українською
Источник:Алексей Кулеба
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. 14 декабря воздушная тревога в регионе длилась более трех часов.
Страна-террорист снова целилась в критическую инфраструктуру области и столицы. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
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Новые детали атаки Киевской области
По словам Кулебы, в регионе прилетов нет – только последствия успешной работы ПВО. Сейчас службы приступили к выявлению мест падения сбитых "Шахидов".
Имеем один поврежденный обломками дрона частный дом. К счастью, без пострадавших,
– рассказал глава региона.
Что известно об атаке оккупантов в Киевской области
- Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, а в селе Вишневое – частный дом.
- К счастью, в результате падения обломка от дрона в Киеве люди не пострадали.
- Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы).
- В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ударные беспилотники летели из направления восточного побережья Азовского моря.
- На атаку Киевской области отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства поблагодарил защитников нашего неба за успешную работу.
- Сбитый вражеский "Шахид" обнаружили в одном из районов Киевской области. Соответствующее фото показал начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.