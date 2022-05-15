Взрывы, которые были слышны во Львове, – результат работы ПВО, – Садовый

Утром 15 мая российские захватчики обстреляли Львов. Взрывы, которые были слышны в городе, – последствия работы украинской системы ПВО.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем телеграме. Он раскрыл и другие детали обстрела.

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Садовый сказал, что 4 ракеты попали в военный объект в Яворовском районе. Он полностью уничтожен. К счастью, обошлось без жертв.

Силы ПВО сбили 2 ракеты. Взрывы, которые были слышны во Львове – это следствие работы противовоздушной обороны. Спасибо, что бережете нашу безопасность,

– подчеркнул мэр Львова.

Он добавил, что в этот раз цель была в 15 километрах от границы с Польшей, ЕС и НАТО. Дальность запущенных ракет составляла 1,5 тысячи километров.

"Теперь разговоры пропагандистов о необходимости денацификации Польши не выглядят просто пьяными криками", – метко заметил Садовый.

Обстрел Львова: главное

Утром 15 мая враги обстреляли ракетами Львовщину. Удары нанесли с Черного моря. Две ракеты удалось сбить подразделениям зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад". В Воздушном командовании "Запад" подчеркнули, что враги хотели попасть в объект инфраструктуры во Львовской области. Вероятно, что запуск осуществляли с подлодок.

Несколько деталей об обстреле сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что ракеты целились в военный объект в области. Обстрел произошел около 4:30 – 5:10 утра. В это время продолжалась воздушная тревога. Сирены прозвучали в западных, центральных, северных и южных областях.

Какая ситуация в других городах Украины

В ночь на 15 мая враг обстрелял из "Ураганов" Днепропетровскую область. Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА на официальной странице в телеграме. Отмечается, что оккупанты обстреляли Широковскую общину в Криворожском районе.

Ночь в Сумской области также прошла не спокойно. Поздним вечером 14 мая оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям села Шпилевка. А в 02:00, 15 мая, враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района.

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