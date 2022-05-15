Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму телеграмі. Він розкрив і інші деталі обстрілу.

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Садовий сказав, що 4 ракети влучили у військовий об'єкт у Яворівському районі. Його повністю знищено. На щастя, минулося без жертв.

Сили ППО збили 2 ракети. Вибухи, які було чутно у Львові – це власне наслідок роботи протиповітряної оборони. Дякуємо, що бережете нашу безпеку,

– підкреслив мер Львова.

Він додав, що цього разу ціль була за 15 кілометрів від кордону з Польщею, ЄС і НАТО. Дальність запущених ракет складала 1,5 тисячі кілометрів.

"Тепер розмови пропагандистів про необхідність денацифікації Польщі не виглядають просто п'яними криками", – влучно зауважив Садовий.

Обстріл Львова: головне

Вранці 15 травня вороги обстріляли ракетами Львівщину. Удари завдали з Чорного моря. Дві ракети вдалось збити підрозділам зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід". У Повітряному командуванні "Захід" наголосили, що вороги хотіли поцілити в об'єкт інфраструктури у Львівській області. Ймовірно, що запуск здійснювали з підводних човнів.

Трохи деталей про обстріл повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що ракетами цілили у військовий об'єкт в області. Обстріл стався близько 4:30 – 5:10 ранку. У цей час тривала повітряна тривога. Сирени пролунали в західних, центральних, північних та південних областях.

Яка ситуація в інших містах України

У ніч проти 15 травня ворог обстріляв з "Ураганів" Дніпропетровську область. Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА на офіційній сторінці у телеграмі. Зазначається, що окупанти обстріляли Широківську громаду, що у Криворізькому районі.

Ніч на Сумщині також минула не спокійно. Пізно ввечері 14 травня окупанти завдали ракетного удару по околицях села Шпилівка. А о 02:00, 15 травня, ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району.