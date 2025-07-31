Российская армия днем 31 июля обстреляла центр Краматорска. В городе разрушена 5-этажка, есть жертва и раненые.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, "Радио Свободу" и местные телеграм-каналы.

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Какие последствия российской атаки по Краматорску 31 июля?

По данным Вадима Филашкина, по состоянию на 15:55, по меньшей мере 1 человек погиб и еще 11 – получили ранения в Краматорске 31 июля.

Россияне нанесли прицельный удар по 5-этажке, половина дома разрушена до основания. Среди пострадавших 1 человек находится в тяжелом состоянии,

– отметил глава Донецкой ОВА.



Попадание по многоэтажке в Краматорске 31 июля / Фото из телеграм-канала Вадима Филашкина

На месте сейчас работают все ответственные службы.

Много дыма в Краматорске после атаки 31 июля: смотрите видео

Перед этим в сети появились видео, где можно увидеть дым после попадания в Краматорске. По словам очевидцев, это дым был едким.

Момент удара по Краматорску 31 июля: смотрите видео

Кроме того, Вадим Филашкин рассказал в комментарии "Радио Свобода", что атака на город произошла в 14:15. Враг сбросил управляемую авиабомбу, пострадала многоэтажка.

"Под завалами могут находиться люди. Сейчас на месте работают органы власти, подразделения полиции и подразделения ГСЧС. Всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь", – добавил Филашкин.

Последствия вражеской атаки по Краматорску 31 июля / Фото "Радио Свободы" и из местных телеграм-каналов

К слову, ночью 31 июля враг также массированно атаковал Киев ракетами и "Шахедами". Из-за этого в столице есть погибшие, а также более 130 пострадавших.