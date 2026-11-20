20 ноября российские войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. В результате атаки пострадали как минимум восемь человек, также зафиксированы повреждения гражданских объектов.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации.

Каковы последствия удара по Кривому Рогу?

По предварительным данным, в результате вражеского удара пострадали как минимум восемь человек.

Станом на 21:13 стало відомо, що кількість поранених через ворожу атаку зросла до 20.

Серед постраждалих – троє дітей. У важкому стані у лікарні 7-річний хлопчик. Медики борються за його життя.

В городе повреждены ресторан, гаражи и автомобили.

Повреждения после вражеской атаки / Фото: Днепровская ОГА

В 21:59 стало известно, что в результате российской атаки погибла фельдшер скорой помощи, которой было всего 20 лет.

На месте атаки работают все необходимые службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Где еще россияне атаковали мирных жителей?

Напомним, вечером 19 ноября россияне атаковали остановку общественного транспорта в Харькове. В результате взрыва вражеского беспилотника в Салтовском районе города пострадали пять человек.