Взрывы в Кропивницком районе: из-за удара повреждены линии электропередач и зернохранилища

Глава Кировоградской ОГА рассказал о повреждениях в результате российского удара по Кропивницком районе. Известно повреждение линий электропередач и зернохранилища.

В Кропивницком районе местные жители слышали мощные взрывы после оглашения воздушной тревоги утром, 31 декабря. Пока известно о трех ударах.

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Повреждение линии электропередач

По словам Андрея Райковича, это сработали силы ПВО. На сегодня известно о повреждениях.

В Кропивницком районе – повреждение линии электропередач и хозяйственного здания,

– рассказал глава Кировоградской ОГА.

Предварительно пострадавших в результате взрывов нет.