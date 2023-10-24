Все будет, – в ГУР заинтриговали заявлением о Крымском мосту

После того как Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS от Соединенных Штатов, встал вопрос о том, сможет ли наше государство поразить Крымский мост. В конце концов, все действия по мостовому переходу на аннексированном полуострове должны произойти в свое время.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что на самом полуострове оккупанты не слишком чувствуют себя безопасно, передает 24 Канал.

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Что будет с Крымским мостом в будущем

Юсов отметил, что о планах Украины по Крымскому мосту уже есть заявления военно-политического руководства нашего государства и военно-морских сил. Он отметил, что поражения мостового перехода будут.

Все будет, и будет тогда, когда нужно,

– сказал представитель ГУР.

Он подчеркнул, что вопрос с российскими мостами можно воспринимать как фетиш или, условно, пожелание к новому году, ведь это "логическое и природное желание многих людей". В то же время Юсов заверил, что все произойдет, когда нужно.

В то же время представитель ГУР МО подчеркнул, что в настоящее время также идет комплексная работа по деоккупации наших территорий. Этот процесс осуществляется безусловно в Крыму тоже.

Напоследок Юсов подчеркнул, что оккупанты сегодня действительно не чувствуют себя в безопасности на аннексированном полуострове. Более того, количество техники, логистических центров, запасов и хранилищ боекомплектов оккупантов, по словам Юсова, будет только расти, как и личного состава российской армии.

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