Военный эксперт сказал, чем Украина могла подорвать опоры Крымского моста

Во вторник, 3 июня, Украина в третий раз поразила Крымский мост. Взрыв произошел под водой. Вероятно, для подрыва наши защитники могли применить подводный дрон "Маричка".

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, об этом свидетельствуют тактико-технические характеристики подводного дрона "Маричка".

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Это мог быть дрон "Маричка"

Владислав Селезнев отметил, что для россиян Крымский мост имеет сакральное значение. Враг тратит огромное количество ресурсов на его существование для того, чтобы Украина не поражала это незаконное сооружение.

Однако в 04:44 произошел взрыв, который повредил опоры Крымского моста, под которыми проходят корабли, направляясь либо в акваторию Азовского моря, либо в обратном направлении через Керченский пролив.

В некоторых пабликах Керчи писали о том, что якобы опора была с трещинами и находится в уязвимом состоянии. Также была информация, что около 15 часов произошел еще один взрыв в районе моста. Непонятно, действительно ли это так. Однако враг сейчас пытается не разоблачать деталей относительно разрушений.

Взрыву поспособствовали 1,1 тысячи килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Нет официальной информации относительно того, что было задействовано для атаки. Однако по тактико-техническим характеристикам можно предположить, что это был подводный дрон "Маричка".

Точно об этом неизвестно. Можем предположить такой вариант, ведь по тактико-техническим характеристикам под 1 100 килограммов взрывчатой части та же "Маричка" четко подпадает. Но широкой общественности о таких сведениях должна информировать СБУ,

– сказал Селезнев.

По его словам, такие действия достаточно больно бьют по российской военной машине. Таким образом Украина разрушает не только инфраструктурные объекты, которые отвечают за логистическое обеспечение российской группировки войск, но и авторитет России в целом.