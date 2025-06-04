Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, про це свідчать тактико-технічні характеристики підводного дрона "Марічка".

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Це міг бути дрон "Марічка"

Владислав Селезньов зазначив, що для росіян Кримський міст має сакральне значення. Ворог витрачає величезну кількість ресурсів на його існування для того, щоб Україна не уражала цю незаконну споруду.

Однак о 04:44 стався вибух, який пошкодив опори Кримського мосту, під якими проходять кораблі, прямуючи або в акваторію Азовського моря, або в зворотному напрямку через Керченську протоку.

У деяких пабліках Керчі писали про те, що нібито опора була з тріщинами і перебуває у вразливому стані. Також була інформація, що близько 15 години стався ще один вибух у районі мосту. Незрозуміло, чи це дійсно так. Однак ворог зараз намагається не викривати деталей щодо руйнацій.

Вибуху посприяли 1,1 тисячі кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті. Немає офіційної інформації щодо того, що було залучено для атаки. Однак за тактико-технічними характеристиками можна припустити, що це був підводний дрон "Марічка".

Достеменно про це невідомо. Можемо припустити такий варіант, адже за тактико-технічними характеристиками під 1 100 кілограмів вибухової частини та ж "Марічка" чітко підпадає. Але на широкий загал про такі відомості має інформувати СБУ,

– сказав Селезньов.

За його словами, такі дії досить болюче б'ють по російській військовій машині. У такий спосіб Україна руйнує не лише інфраструктурні об’єкти, які відповідають за логістичне забезпечення російського угрупування військ, а й авторитет Росії загалом.