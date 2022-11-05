"Хлопок" на Крымском мосту: каким путем теперь оккупанты перекидывают на фронт оружие и технику

В начале октября взрывы прогремели на Крымском мосту. Неудивительно, что враг теперь опасается использовать сооружение для перебрасывания техники. Рассказываем, куда он ее перевозит.

"Хлопок" на Крымском мосту не на шутку испугал оккупантов. Они прекрасно понимают, что это может повториться даже если взорвали объект сами россияне. Теперь для переброски войск используют альтернативные пути.

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Технику возят через Мелитополь

Как выяснилось, именно этот город стал главным транзитным оккупантом. Так что на въезде со стороны Бердянска теперь наблюдаются немалые пробки. Не обошлось также и без блокпостов, где всех тщательно проверяют.

Но во всем этом сюре блогеры-сепаратисты все же находят что-то хорошее для себя. Вот, Сергей Башилов рассказывает, что в марте и летом нужно было чуть ли не до нижнего белья раздеваться. Ведь оккупанты искали татуировки, которые могли бы хоть как-то намекнуть на то, что перед ними военный в гражданском.

Сейчас без раздеваний километровые очереди. В городе тихо и спокойно, никто никого никуда не гребет,

– цинично лжет он.

В своем блоге он показал сами очереди. И среди автомобилей, которые можно увидеть в пробке, была и военная техника оккупантов. Очередное доказательство того, что враги разъезжают между гражданскими и пытаются ими прикрыться.

В пробке с гражданскими стоит и военная машина / Скриншот с видео

Ситуация в Запорожье напряженная

Накануне стало известно, что в Энергодаре оккупанты проводят принудительную "перепись". Они устраивают обыски, записывают данные о родных, покинувших город. Отказаться от этой процедуры невозможно, ведь оккупанты угрожают расправой.

Ранее стало известно, что Запорожская АЭС полностью обесточена. Она работает на 20 резервных дизель-генераторах. Хватит их на 15 дней. Как отмечают эксперты, за это время оккупанты могут попытаться ее переподключить к российской энергосистеме.

Несколько дней назад Воздушным силам удалось сбить все "Шахиды", которыми пытались атаковать Запорожье. К сожалению, не обошлось без попадания в пригород.

Еще ранее стало известно, что на крыше энергоблока ЗАЭС оккупанты разместили свое военное оборудование. Как сообщили в ГУР МО, над пятым энергоблоком появилась установка РЭБ, с помощью которой борются со средствами аэроразведки.

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