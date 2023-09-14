Там россияне разместили ПВО и РЛС: показываем на карте, где раздавались взрывы в районе Евпатории
Источник:"Радио Свобода"
Утром 14 сентября между временно оккупированной Евпаторией и Уютным слышали "хлопки". Известно, что россияне разместили в этом районе противовоздушную оборону и радиолокационные системы.
Местные жители утверждают, что точно украинским военным удалось вывести из строя ПВО захватчиков. Оккупационные власти утверждали, что все хорошо, однако все же удалось зафиксировать огненный столб в Крыму.
Смотрите также Россия проигрывает битву за море. Как ГУР МО возвращали "вышки Бойко" в легендарной спецоперации
Украинцы могли ликвидировать важные объекты
Утром 14 сентября во временно оккупированный Крым снова атаковали беспилотники – взрывы прогремели недалеко от Евпатории и населенного пункта Уютное. Вероятно, целью атаки была военная база ПВО и средства РЛС.
Приблизительные места ударов БпЛА / OSINTtechnical
Недалеко от мест, где раздались взрывы, расположена станция с радиоэлектронным куполом диаметром около 30 метров, а также расположена РЛС "Оборона".
ВСУ атаковали базу РЛС оккупантов / Радио Свобода
Чуть дальше оккупанты установили радиотелескоп П-400 (РТ-32) с диаметром тарелки в 32 метра. Он должен был стать заменой PT-70 в случае ее неисправности.
Мощный прибор расположен возле Евпатории / Радио Свобода.
Известно, что в районе "хлопка" оккупанты размещали ЗРК С-300 и С-400. Эту информацию "слив" один из российских отдыхающих, который просто не мог не сфотографироваться на фоне установки.
Недалеко находятся средства ПВО / Радио Свобода
Евпатория попала под обстрел: смотрите на карте
Удары по оккупированному полуострову
- Днем раньше на территории Крыма зафиксировали мощный "хлопок" – местные слышали о по крайней мере 7 взрывах в Севастополе. Впоследствии стало известно, что ВСУ удалось поразить судоремонтный завод, где производится комплексный ремонт кораблей Военно-морского флота России.
- Удары окончательно вывели из строя крупный десантный корабль "Минск" и подводный ракетоноситель "Ростов-на-Дону". В ГУР заявили, что те получили значительные повреждения и с большой вероятностью их не удастся восстановить.
- Техника окупантов стояла в бухте судоремонтного завода "Севморзавод". Взрывы произошли и в сухом доке, предназначенном для ремонта кораблей в Севастопольском порту. Для поражения, скорее всего, были применены крылатые ракеты типа Storm Shadow.