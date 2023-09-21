Очень важны два аспекта: какие задачи решает Украина ударами по Крыму
Во временно оккупированном Крыму участились случаи адского "хлопка" на военных объектах. Силы обороны показательно демонстрируют, что полуостров – территория Украины.
События, произошедшие за последнюю неделю в Крыму, очень серьезные. Военный эксперт Петр Черник назвал 24 Каналу два аспекта, почему это важно.
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Первый аспект
Во-первых, ревизия системы противовоздушной обороны оккупантов. Поскольку плотность прикрытия Крыма значительно выше, чем столицы России – Москвы. Особой мощностью отличаются современные зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". Более того, один дивизион ПВО купила Турция.
Вероятно, как минимум, украинские воины уничтожили один комплекс С-400, но возможно и определенное количество сопутствующих механизмов и машин.
Ведь дивизион системы С-400 состоит из многих компонентов:
- зенитные ракеты (комплекс может использовать ракеты нескольких видов);
- пункт боевого управления – грузовик Урал;
- до шести зенитных ракетных комплексов, каждый из которых содержит до 12 транспортно-пусковых установок на прицепе и многофункциональную станцию радиолокационной дальностью действия до 400 км;
- панорамный радар с защитой от помех, установленный на белорусский колесный тягач МЗКТ-7930;
- комплекс средств технического обеспечения.
Это удар с очень большим прицелом. Почему? Потому что Россия все еще остается крупным продавцом оружия на мировом рынке, а именно зенитно-ракетных комплексов. Их штатные закупщики: Малайзия, Индонезия, Бразилия и Ближний Восток серьезно задумываются, стоит ли покупать такое оружие, которое не выдерживает конкуренции,
– подчеркнул Черник.
Дивизион С-400 "Триумф" трактуется на мировых рынках в пределах 1 – 1,2 миллиарда долларов. В конце концов, если продажи останавятся, Россия потеряет рынки, потом деньги и, как результат, технологический комплекс.
Второй аспект
Во-вторых, уничтожение двух крупных судов – большой десантный корабль "Минск" проекта 775 и дизель-электрическая лодка "Ростов-на-Дону" класса "Варшавянка".
Черник объяснил, почему удары по Крыму важны для Украины: смотреть видео
Ликвидированный БДК мог перевозить по морю грузы до 500 тонн. И россияне этим пользовались, несмотря на то, что есть рабочая железнодорожная нить через Крымский мост.
Лодка класса "Варшавянка" – самая серьезная потеря для оккупантов. Отметим, что "Ростов-на-Дону" отремонтирован в 2021 году на судостроительных заводах в Кронштадте. И уже в 2023 году его снова ремонтируют.
Почему так? Он работал в боевом режиме, ракеты 3М14 "Калибр" с него запускали. Итак, железные механизмы устали. Вообще у России и Советского союза большая проблема с железом, если нужен ремонт. А для ремонта нужен сухой док, а все главные сухие доки повреждены,
– заметил Петр Черник.
Во время атаки по судам в Крыму возник пожар. А значит, сгорели километры сухих доков и множество оборудования стало непригодным. Поэтому вряд ли оставшиеся четыре лодки смогут использоваться на полную мощность.
Такой удар – это существенное понижение потенциала флотилии, и это уже далеко не флот. Будет ли это масштабироваться? Нет ни малейшего сомнения, но еще не так быстро, если бы нам хотелось,
– заметил Черник.
"Как минимум до полутора десятков других носителей у них еще есть: два больших фрегата, малые ракетные корабли класса "Буян-М", "Каракурт" или "Василий Быков". Каждый из них – это 8 пусковых установок. Это серьезно", – подытожил военный эксперт.
Последние события в Крыму
- Украина 20 сентября нанесла удар по командному пункту Черноморского флота России в оккупированном Крыму Силы обороны поразили командный пункт оккупантов у поселка Верхнесадово. Успешный удар подтвердили в украинской разведке, а также в ВСУ.
- Вечером 17 сентября в Севастополе раздался мощный взрыв. Его слышали в разных районах города и он был настолько сильным, что задрожали дома. По данным СМИ, "прилетело" на Фиолент, где базируется 26 морской радиотехнический отряд.
- Утром 14 сентября 2023 оккупантов в Крыму будили не будильники, а беспилотники. Около 06:00 начали появляться сообщения об атаке дронов на воинскую часть в Евпатории. Пропагандисты заверили, что якобы "сработало ПВО".