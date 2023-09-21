Очень важны два аспекта: какие задачи решает Украина ударами по Крыму

Во временно оккупированном Крыму участились случаи адского "хлопка" на военных объектах. Силы обороны показательно демонстрируют, что полуостров – территория Украины.

События, произошедшие за последнюю неделю в Крыму, очень серьезные. Военный эксперт Петр Черник назвал 24 Каналу два аспекта, почему это важно.

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Первый аспект

Во-первых, ревизия системы противовоздушной обороны оккупантов. Поскольку плотность прикрытия Крыма значительно выше, чем столицы России – Москвы. Особой мощностью отличаются современные зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". Более того, один дивизион ПВО купила Турция.

Вероятно, как минимум, украинские воины уничтожили один комплекс С-400, но возможно и определенное количество сопутствующих механизмов и машин.

Ведь дивизион системы С-400 состоит из многих компонентов:

зенитные ракеты (комплекс может использовать ракеты нескольких видов);

пункт боевого управления – грузовик Урал;

до шести зенитных ракетных комплексов, каждый из которых содержит до 12 транспортно-пусковых установок на прицепе и многофункциональную станцию радиолокационной дальностью действия до 400 км;

панорамный радар с защитой от помех, установленный на белорусский колесный тягач МЗКТ-7930;

комплекс средств технического обеспечения.

Это удар с очень большим прицелом. Почему? Потому что Россия все еще остается крупным продавцом оружия на мировом рынке, а именно зенитно-ракетных комплексов. Их штатные закупщики: Малайзия, Индонезия, Бразилия и Ближний Восток серьезно задумываются, стоит ли покупать такое оружие, которое не выдерживает конкуренции,

– подчеркнул Черник.

Дивизион С-400 "Триумф" трактуется на мировых рынках в пределах 1 – 1,2 миллиарда долларов. В конце концов, если продажи останавятся, Россия потеряет рынки, потом деньги и, как результат, технологический комплекс.

Второй аспект

Во-вторых, уничтожение двух крупных судов – большой десантный корабль "Минск" проекта 775 и дизель-электрическая лодка "Ростов-на-Дону" класса "Варшавянка".

Черник объяснил, почему удары по Крыму важны для Украины: смотреть видео

Ликвидированный БДК мог перевозить по морю грузы до 500 тонн. И россияне этим пользовались, несмотря на то, что есть рабочая железнодорожная нить через Крымский мост.

Лодка класса "Варшавянка" – самая серьезная потеря для оккупантов. Отметим, что "Ростов-на-Дону" отремонтирован в 2021 году на судостроительных заводах в Кронштадте. И уже в 2023 году его снова ремонтируют.

Почему так? Он работал в боевом режиме, ракеты 3М14 "Калибр" с него запускали. Итак, железные механизмы устали. Вообще у России и Советского союза большая проблема с железом, если нужен ремонт. А для ремонта нужен сухой док, а все главные сухие доки повреждены,

– заметил Петр Черник.

Во время атаки по судам в Крыму возник пожар. А значит, сгорели километры сухих доков и множество оборудования стало непригодным. Поэтому вряд ли оставшиеся четыре лодки смогут использоваться на полную мощность.

Такой удар – это существенное понижение потенциала флотилии, и это уже далеко не флот. Будет ли это масштабироваться? Нет ни малейшего сомнения, но еще не так быстро, если бы нам хотелось,

– заметил Черник.

"Как минимум до полутора десятков других носителей у них еще есть: два больших фрегата, малые ракетные корабли класса "Буян-М", "Каракурт" или "Василий Быков". Каждый из них – это 8 пусковых установок. Это серьезно", – подытожил военный эксперт.

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