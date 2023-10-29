В Крыму ночью раздались взрывы: оккупанты говорят, что сбили 36 дронов

Ближе к полуночи во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Говорят, что российские захватчики вроде бы отстреливаются от атаки дронами.

Как отмечают местные СМИ, в Черноморском российское ПВО якобы стреляет по дронам. Жители жалуются, что им очень страшно и что вынуждены сидеть по подвалам.

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Взрывы раздаются не только в Черноморскому

Итак, ближе к полуночи звуки беспилотников слышали также в Евпатории. Кроме того, раздалась стрельба со стороны Заозерного.

Тревожно в Черноморскому, Саках и Евпатории. СМИ пишут, что в Черноморскому то ли стреляют по каким-то воздушным целям, то ли эти же цели куда-то попадают.

Поступают сообщения, что в Черноморскому якобы работает российское ПВО. И что оно отстреливается по беспилотникам. Собственно, от громких звуков люди перебрались в подвалы, где прячутся от атаки с детьми.

В Крыму жалуются на атаку дронами: смотрите видео

Обратим внимание, что, несмотря на так называемую работу российского ПВО, БПЛА продолжают летать над Евпаторией. Ночь обещает быть очень тревожной для оккупантов в Крыму.

Пол на 1 ночи в районе Черноморского сняли конкретные вспышки от взрывов Интересно, что в местных пабликах начинают истерить. Призывают такие видео не снимать, чтобы не мешать российскому ПВО сбивать воздушные цели.

В сеть выложили вспышки во время атаки: смотрите видео

Около двух часов российское минобороны сделало громкое и одновременно смешное заявление. Мол, ПВО удалось "уничтожить 36 украинских беспилотников" над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.

Обратим внимание, что несколькими днями ранее взрывы раздавались по всему Севастополю. Напомним, что неподалеку расположены две жирные цели врага.

Что известно о взрывах в Севастополе