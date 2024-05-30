Наша эффективность растет, – генерал-лейтенант в отставке оценил атаки по Крыму

В оккупированном Крыму в ночь на 30 мая прогремели взрывы. Оккупанты сообщили о ракетной опасности и перекрыли Крымский мост. Впоследствии пропагандисты написали о повреждении двух паромов.

Несмотря на все меры по противоракетной и противовоздушной обороне Россия все-таки не может защитить этот регион. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, добавив, что Украина прорывается ко всем военным базам, аэродромам и логистическим хабам противника.

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Положительная динамика продолжается

Даже российская пропаганда вынуждена признать, что полностью закрыть все важные объекты от ударов страна-агрессор не может. Систем и средств существенно не хватает.

Однако не стоит забывать, что вражеские РЭБы действуют и все-таки могут влиять на возможности Украины. Даже западные специалисты отмечают, что эффективность отдельных снарядов HIMARS снижается.

Все это понятно, потому что обе стороны работают, чтобы нейтрализовать друг друга. Украине удается по многим направлениям быть впереди. Наше будущее в войне – это будущее технологического развития, а благодаря этому достижение победы в вооружении,

– отметил Игорь Романенко.

Мы видим, как мощно Украина работает по оккупированной территории, а также бьет по территории врага, даже уничтожает стратегические станции, которые относятся к ядерной триаде, а также станцию связи, которая участвует в противокосмической обороне россиян – все это уже стратегический уровень.

Украина достигает таких результатов исключительно своим оружием, пока на Западе еще продолжаются дискуссии относительно того, предоставлять ли разрешение использовать их средства.

Россия очень чувствительна к Крыму

Если Украине предоставят все необходимое оружие и снимут запреты на его использование, то нам удастся нанести эффективные удары. Враг особенно чувствителен к Крыму, но даже в этой "гавани", как говорят пропагандисты, можно будет работать.

То же касается Черноморского флота. Украине удается эффективно работать даже старыми советскими бомбардировщиками. Поэтому рано или поздно время все-таки дойдет до Крымского моста. Оккупанты это понимают, поэтому все больше ориентируются на паромные переправы.

"Но и там будут ответные удары. Думаю, в ближайшее время их информационно покажут. То есть здесь наша эффективность и мощность растут – это очень важный знак", – подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Взрывы в Крыму 30 мая