Насчитали от 9 до 30: во временно оккупированном Крыму слышали ряд взрывов
В Крыму снова неспокойно. В ночь на 5 декабря жители Феодосии и Керчи слышали много взрывов. Официальной информации о случившемся пока нет.
Взрывы прогремели около 3:30, пишет 24 Канал . Местные телеграмм-каналы пишут, что в небе над Керчью вроде бы сработала система ПВО. При этом кое-где в городе почему-то исчез свет.
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Россияне перекрыли Крымский мост
В сети рассказали о по меньшей мере 9 взрывах в районе Аршинцево и поселка Войково.
В Керчи за час насчитали не менее 15 – 16 взрывов,
– отметили в телеграмм-канале "Крымский ветер".
Другой телеграмм-канал писал о том, что взрывов было 30
В то же время оккупанты "временно" перекрыли движение автомобильного транспорта через Крымский мост. Также в районе Крымского моста "все в темноте", там исчез свет.
Керченский мост закрыли для транспорта / Фото с телеграмм-канала "Крымский ветер"
Взрывы не прекращались и под утро. После пяти часов громко снова было снова в Феодосии. Перед этим оккупанты уже успели пофантазировать о "22 уничтоженных украинских БПЛА и 13 перехваченных". Ближе к 6:00 россияне придумали себе новые успехи - еще "4 уничтоженных и 2 перехваченных дрона".
"Крымский ветер" сообщил, что, вероятно, это стреляет ЗРК "Панцирь-С1", расположенный на нефтебазе в Феодосии. Также паблик со ссылкой на свои источники проинформировал о том, что два взрыва были еще в районе Старого Крыма.
В Крыму было громко: смотрите видео
Некоторые телеграмм-каналы также писали о взрывах в Симферополе.
Реакция россиян
У врага началась настоящая истерика в соцсетях. оккупанты не могут понять "что происходит". Также они надеются на отличную работу "ПеВеО". В то же время россияне отмечают, что взрывы были такой силы, что дома задрожали.
У оккупантов истерика из-за взрывов в Крыму / Скриншоты из соцсетей
В Крыму раздавались взрывы
- Ночью 29 ноября в оккупированном Севастополе очевидцы видели яркие вспышки. И хотя это зрелище уже не является чем-то уникальным, сообщают, что зарево было достаточно мощным . В городе слышали взрывы, но настаивают, что "ничего не происходит". Оккупационные власти никаких комментариев не давали.
- В оккупированном Джанкой ночью 24 ноября мог случиться прилет в российской воинской части. "Хлопок", вероятно, имел разрушительные последствия для российских оккупантов. Военное движение "Атеш" раскрыло определенные детали дела. Источник партизан из воинской части в Джанкое сообщает, что весь автотранспорт, предназначенный для перевозки погибших, с ночи до вечера задействован для эвакуации тел. Это 8-10 машин для перевозки трупов.
- Во временно оккупированном Севастополе 21 ноября тревожно якобы из-за ракетной опасности . В городе раздалось несколько громких звуков взрывов. О причине и последствиях взрывов никаких сообщений не было.