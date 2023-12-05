Насчитали от 9 до 30: во временно оккупированном Крыму слышали ряд взрывов

В Крыму снова неспокойно. В ночь на 5 декабря жители Феодосии и Керчи слышали много взрывов. Официальной информации о случившемся пока нет.

Взрывы прогремели около 3:30, пишет 24 Канал . Местные телеграмм-каналы пишут, что в небе над Керчью вроде бы сработала система ПВО. При этом кое-где в городе почему-то исчез свет.

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Россияне перекрыли Крымский мост

В сети рассказали о по меньшей мере 9 взрывах в районе Аршинцево и поселка Войково.

В Керчи за час насчитали не менее 15 – 16 взрывов,

– отметили в телеграмм-канале "Крымский ветер".

Другой телеграмм-канал писал о том, что взрывов было 30

В то же время оккупанты "временно" перекрыли движение автомобильного транспорта через Крымский мост. Также в районе Крымского моста "все в темноте", там исчез свет.



Керченский мост закрыли для транспорта / Фото с телеграмм-канала "Крымский ветер"

Взрывы не прекращались и под утро. После пяти часов громко снова было снова в Феодосии. Перед этим оккупанты уже успели пофантазировать о "22 уничтоженных украинских БПЛА и 13 перехваченных". Ближе к 6:00 россияне придумали себе новые успехи - еще "4 уничтоженных и 2 перехваченных дрона".

"Крымский ветер" сообщил, что, вероятно, это стреляет ЗРК "Панцирь-С1", расположенный на нефтебазе в Феодосии. Также паблик со ссылкой на свои источники проинформировал о том, что два взрыва были еще в районе Старого Крыма.

В Крыму было громко: смотрите видео

Некоторые телеграмм-каналы также писали о взрывах в Симферополе.

Реакция россиян

У врага началась настоящая истерика в соцсетях. оккупанты не могут понять "что происходит". Также они надеются на отличную работу "ПеВеО". В то же время россияне отмечают, что взрывы были такой силы, что дома задрожали.

У оккупантов истерика из-за взрывов в Крыму / Скриншоты из соцсетей

В Крыму раздавались взрывы