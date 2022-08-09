Кремлю подготовиться? – Арестович о взрывах в Крыму
Источник:фейсбук Алексея Арестовича
Возле Новофедоровки, что в Крыму, 9 августа раздавались мощные взрывы. В Офисе Президента отреагировали на событие.
Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что все идет "за алфавитом". Первоначально были Белгород, Воронеж и Курск.
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Кремлю приготовиться
русская привычка курить у хлопка в конце концов их потеряет. Что характерно – за алфавитом идут: Б-Белгород, В-Воронеж, К-Курск, К-Крым. К-кремлю приготовиться?
– сказал Арестович.
Взрывы в Крыму 9 августа: смотрите видео
Как украинцы комментируют заявление Арестовича
На пост Арестовича отреагировали и украинцы. Они оценили ролик с мощными взрывами в Крыму:
- "Хорошее настроение плюс!"
- "Хорошие новости!"
- "Филипп Моррис Украина одобряет!"
- "Можно такие одосеки ежедневно? Это лучшее лекарство для души!"
- "Скоро город на букву "М" будет"
- "Боже, как хорошо"
Кстати, именно возле Новофедоровки расположен тот военный аэродром, откуда взлетают истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.
Сейчас журналисты сообщают о двух пострадавших. Люди говорят, что было похоже, будто детонировали боеприпасы. В направление места взрыва ехали многочисленные машины скорой помощи, также прибывает и сановация.
Как оккупанты реагируют на взрывы в Крыму
Так называемый "председатель" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что взрывы в Сакском районе были. Больше никакой информации он не сообщил.
Пропагандистка маргарита семионян почему-то убеждена, что это не прилет. В соцсетях она написала, что это диверсия, а, может быть, и вообще "головотяпство". Ее "коллега" о продуцировании фейков ольга скабеева была лаконична: "Что-то вообще перебор".
Между тем, местные телеграмм-каналы пишут, что население очень напугано. Из-за попыток людей быстро уехать образовались пробки.
Другие взрывы в Крыму
1 августа слышали взрывы и в оккупированном Севастополе. Однако тогда оккупационные власти объяснили, что это была тренировочная работа ПВО.
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