ВСУ выполняют две главные задачи: чем важны операции в Крыму и Черном море
Только за последние два дня Вооруженные Силы Украины провели успешные операции во временно оккупированном Крыму. Они ударили по БДК "Минск", подводной лодке "Ростов-на-Дону" и дивизиону ЗРК С-400 "Триумф".
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что эти события очень важны, и к тому же носят системный характер.
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В этих событиях есть системность
На сегодняшний день Силы обороны выполняют две главные задачи:
- установление доминирования в северо-западной части акватории Черного моря;
- уменьшение обороноспособности российских войск с целью ускорения и активизации украинского контрнаступления. А также уменьшение потенциала неприятеля для обороны на Юге.
И в этих событиях есть система, потому что эти операции готовятся несколько недель. И у них есть своя хронология и порядок.
Ранее Силы обороны совершили следующие операции:
- уничтожили С-400 "Триумф" в Оленовке;
- ликвидировали по меньшей мере 2 РЛС – один в оккупированном Крыму, второй – на оккупированной территории Херсонщины;
- вернули под контроль Украины так называемые "вышки Бойко", на которых россияне разместили радиолокационные системы, переносные зенитно-ракетные комплексы и другое вооружение. Этим Украина сделала невозможным для России наблюдение за акваторией Черного моря.
- высадили украинский десант в оккупированном Крыму;
- нанесли удары дронами и соврешили полеты разведывательных дронов.
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Ударили по самой дорогой системе ПВО врага
И сейчас стало возможно поражение "лучших" и "самых дорогих" по "классификации" России систем С-400. В результате этого наши силы могут доставать до Севастополя, который является одним из наиболее укрепленных мест во временно оккупированном Крыму.
Эта системность действий будет продолжаться. Каждое поражение такого ЗРК – это всегда подготовка к чему-то большему. И в течение следующих недель можно ожидать еще больше ударов по определенным объектам,
– предположил Александр Мусиенко.
Важно также и то, что Украина нашла способ поразить самую дорогую систему ПВО России – С-400. Россия выставляет это вооружение на экспорт. И украинские силы смогли найти его уязвимые места.
ЗРК С-400 "Триумф"Это российский зенитный комплекс. На его пусковой установке можно разместить 4 ракеты. Радиус действия комплекса – до 400 километров. Скорость ракеты составляет – до 4000 километров в час. Эти ракеты могут наносить удары по самолетам дальней радиолокационной слежки, стратегическим бомбардировщикам, баллистическим целям и т.д.
Что известно о взрывах в Крыму
- Ночью 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную операцию с привлечением беспилотников вблизи Евпатории. Была пораженная установка С-400 "Триумф", которая стоит 1,2 миллиарда долларов
- Раньше состоялась атака на судоремонтный завод в Севастополе, где находились на ремонте БДК "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", которая была ракетоносителем "Калибров". В результате атаки и беспилотников и ракет суда получили значительные повреждения и вероятно могут не подлежать восстановлению.
- В то же время на временно оккупированном Крыму Россия имела наиболее плотные системы ПВО. Однако украинским силам удалось ее прорвать и нанести существенные удары врагу.