ВСУ выполняют две главные задачи: чем важны операции в Крыму и Черном море

Только за последние два дня Вооруженные Силы Украины провели успешные операции во временно оккупированном Крыму. Они ударили по БДК "Минск", подводной лодке "Ростов-на-Дону" и дивизиону ЗРК С-400 "Триумф".

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что эти события очень важны, и к тому же носят системный характер.

Смотрите также По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России

В этих событиях есть системность

На сегодняшний день Силы обороны выполняют две главные задачи:

установление доминирования в северо-западной части акватории Черного моря ;

; уменьшение обороноспособности российских войск с целью ускорения и активизации украинского контрнаступления. А также уменьшение потенциала неприятеля для обороны на Юге.

И в этих событиях есть система, потому что эти операции готовятся несколько недель. И у них есть своя хронология и порядок.

Ранее Силы обороны совершили следующие операции:

уничтожили С-400 "Триумф" в Оленовке;

ликвидировали по меньшей мере 2 РЛС – один в оккупированном Крыму, второй – на оккупированной территории Херсонщины;

вернули под контроль Украины так называемые "вышки Бойко", на которых россияне разместили радиолокационные системы, переносные зенитно-ракетные комплексы и другое вооружение. Этим Украина сделала невозможным для России наблюдение за акваторией Черного моря.

высадили украинский десант в оккупированном Крыму;

нанесли удары дронами и соврешили полеты разведывательных дронов.

Военный эксперт прокомментировал "хлопок" в Крыму: смотрите видео

Ударили по самой дорогой системе ПВО врага

И сейчас стало возможно поражение "лучших" и "самых дорогих" по "классификации" России систем С-400. В результате этого наши силы могут доставать до Севастополя, который является одним из наиболее укрепленных мест во временно оккупированном Крыму.

Эта системность действий будет продолжаться. Каждое поражение такого ЗРК – это всегда подготовка к чему-то большему. И в течение следующих недель можно ожидать еще больше ударов по определенным объектам,

– предположил Александр Мусиенко.

Важно также и то, что Украина нашла способ поразить самую дорогую систему ПВО России – С-400. Россия выставляет это вооружение на экспорт. И украинские силы смогли найти его уязвимые места.

ЗРК С-400 "Триумф" Это Это российский зенитный комплекс . На его пусковой установке можно разместить 4 ракеты. Радиус действия комплекса – до 400 километров. Скорость ракеты составляет – до 4000 километров в час. Эти ракеты могут наносить удары по самолетам дальней радиолокационной слежки, стратегическим бомбардировщикам, баллистическим целям и т.д.

Что известно о взрывах в Крыму