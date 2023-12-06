На Юге могут готовить серьезный удар: обзор фронта от Свитана
Беспилотники делают немало беды врагу в оккупированном Крыму. Взрывы раздавались уже по меньшей мере на 3 участках. В то же время Россия перебрасывает новые подразделения на полуостров.
Так, взрывы раздавались на Арабатской Стрелке, в Багерово и нефтебазе в Феодосии. Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан допустил 24 Каналу, что целью таких ударов может быть вражеская противовоздушная оборона.
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На Юге могут готовить серьезный удар
5 декабря более 40 беспилотников выполняли задания на оккупированном полуострове. По мнению Свитана, часть дронов, вероятнее всего, использовали как обманки, чтобы выманить ПВО. А уже ударные беспилотники по этой системе отрабатывали.
"Основная задача, если работают по ПВО – завоевание преимущества в воздухе. То есть может быть подготовка к более серьезным ударам. Например, ударными ракетами", – предположил полковник запаса.
В Крым часто залетают дроны / Скриншот видео
Обзор боевых действий от Романа Свитана: смотрите видео
Россия бросает новые подразделения в Крым
Партизанское движение "АТЕШ" сообщило, что россияне перебрасывают на оккупированный полуостров новые подразделения мобилизованных из Якутии. По словам Свитана, Россия уже отправляла "боевых бурят", а затем на их родине взрывалось железнодорожное сообщение, что, конечно же, может быть совпадением.
Военный эксперт отметил, что украинские спецслужбы вполне могут "направить на верный путь" этих мобилизованных. Следовательно, в России могут появиться новые проблемы.
Минус российская "сушка" на Змеином
В районе острова Змеиный наши защитники ликвидировали вражеский бомбардировщик Су-24М. Это тяжелый фронтовой самолет. По мнению Свитана, с помощью Су-24М враг пытался сбросить планирующие авиабомбы или ракеты в районе острова.
Су-24 хорошо видно над морем, поэтому сбить его могли из большинства наших ЗРК, которые могли стоять на берегу. Там до острова Змеиный около 30 километров,
– сказал военный эксперт.
Следовательно, вражеский бомбардировщик могли уничтожить и из установки С-300, и IRIS-T, и NASAMS. Кроме того, однозначно Patriot мог бы уничтожить российскую "сушку". Однако в этом случае упал бы не только Су-24М, но и сопровождавший его истребитель.
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