Важнее, чем Керченский мост, – Свитан о результатах ударов по Крыму
В ночь на 30 мая Украина комплексно атаковала оккупированный Крым – морскими катерами, дронами и ракетами. Удалось уничтожить два катера "Тунец". Также, вероятно, украинские защитники смогли повредить другие катера и паромы.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала сказал, что повреждения паромных переправ даже важнее Керченского моста. Поскольку большую часть военной техники россияне переправляют судами, а не железнодорожным или автомобильным путями.
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О результатах ударов по Крыму
Роман Свитан предположил, что состоялась масштабная атака на российские военные объекты в Крыму, в частности, с участием такого оружия:
- морских дронов Magura V5;
- ракет Storm Shadow или SCALP;
- основных ударных ракет ATACMS;
- вероятно, также применялась ракета-приманка ADM-160;
- беспилотников.
По пока неподтвержденной информации, Украине удалось поразить четыре катера "Тунец", из которых два полностью уничтожены. Также сообщается, что затонул лоцманский катер "Мечта", а экипажу удалось спастись. Позже появились данные, что во время атаки повреждения получил паром "Авангард", который сел на мель, а также паром "Конро Трейдер".
На данный момент паром более важный механизм переброски войск, чем Керченский мост. Через Керченский мост, автомобильный и железнодорожный переходы, россияне меньше перевозят военной техники, чем паромами. Вот по ним и нанесли удар,
– подчеркнул военный эксперт.
Что известно о взрывах в Крыму 30 мая
- В ночь на 30 мая в Керчи прогремели по меньшей мере 10 взрывов возле Крымского моста. Предварительно, есть "прилет" в ПВО. В 01:30 движение автомобильного транспорта восстановили.
- Впоследствии в ГУР МО заявили, что спецподразделение "Group 13" в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав России на территории оккупированного полуострова.
- С целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности – самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и пушки калибра 30 миллиметров.