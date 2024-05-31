Важнее, чем Керченский мост, – Свитан о результатах ударов по Крыму

В ночь на 30 мая Украина комплексно атаковала оккупированный Крым – морскими катерами, дронами и ракетами. Удалось уничтожить два катера "Тунец". Также, вероятно, украинские защитники смогли повредить другие катера и паромы.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала сказал, что повреждения паромных переправ даже важнее Керченского моста. Поскольку большую часть военной техники россияне переправляют судами, а не железнодорожным или автомобильным путями.

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О результатах ударов по Крыму

Роман Свитан предположил, что состоялась масштабная атака на российские военные объекты в Крыму, в частности, с участием такого оружия:

морских дронов Magura V5;

ракет Storm Shadow или SCALP;

основных ударных ракет ATACMS;

вероятно, также применялась ракета-приманка ADM-160;

беспилотников.

По пока неподтвержденной информации, Украине удалось поразить четыре катера "Тунец", из которых два полностью уничтожены. Также сообщается, что затонул лоцманский катер "Мечта", а экипажу удалось спастись. Позже появились данные, что во время атаки повреждения получил паром "Авангард", который сел на мель, а также паром "Конро Трейдер".

На данный момент паром более важный механизм переброски войск, чем Керченский мост. Через Керченский мост, автомобильный и железнодорожный переходы, россияне меньше перевозят военной техники, чем паромами. Вот по ним и нанесли удар,

– подчеркнул военный эксперт.

Что известно о взрывах в Крыму 30 мая