В Джанкое снова "хлопковый" день: оккупантам привиделись "сбитые" ракеты и поврежденные склады
Источник:Иван Федоров
Во временно оккупированном Джанкое в Крыму местные сообщают о мощном взрыве. На этот раз оккупанты уже классически сообщили о работе ПВО, хотя и со значительным опозданием.
В Крым уже регулярно посещают то "неизвестные" беспилотники, то "неизвестные" ракеты. В этот раз причины такого явления пока неизвестны.
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Снова что-то произошло в Крыму
В северной части оккупированного полуострова в День защитников и защитниц Украины довольно громко. Местные жители Джанкой около 12:38 сообщили о мощном во взрыве недалеко от крымского города.
Так называемые "власти" полуострова сначала решили никак реагировать на ситуацию, несмотря на массовые сообщения о взрыве в местных пабликах. Спустя час оккупанты заявили о "работе ПВО".
Сергей Аксенов заявил о якобы сбитии ракеты над Джанкоем и отсутствии жертв и пострадавших. По словам гауляйтера, ее обломки упали на складские помещения и повредили их. Представитель оккупационной администрации также попытался успокоить местное население.
А минобороны страны-агрессорки сообщило о якобы сбитии не одной, а сразу двух ракет. Оккупанты в очередной раз безосновательно обвинили Украину в "теракте" и отчитались о будто бы уничтожении оперативно-тактических ракет "Гром-2". В ведомстве Сергея Шойгу добавили, что ракетные обломки рухнули на территории Джанкойского района.
Ситуация в Джанкое сейчас / фото с телеграм-каналов
В Крыму объявили воздушную тревогу уже после вероятного прилета по Джанкое.
Где расположен Джанкой: смотрите на карте
Крым – под прицелом
- В настоящее время начался новый этап войны, в котором Украина отрабатывает новейшее оружие – удары по штабу Черноморского флота и российским кораблям тому пример. В настоящее время государство проходит этап взрывного роста номенклатуры. Со временем этот перечень уменьшится, и тогда будет масштабирование количества вооружения.
- Постоянные удары по Крыму повлияли на логистику России на материковой части Украины. В частности, в панике россияне уже приступили к строительству железнодорожного сообщения с Донецкой областью, чтобы иметь путь в ключевые точки даже после падения Крымского моста.
- Сейчас ситуация у оккупантов тревожная – они нигде не могут скрыть свои корабли, штабы или другие объекты оккупационного присутствия. В ГУР заявили, что единственный безопасный вариант для россиян в Крыму – перебазироваться из украинского полуострова.