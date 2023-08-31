Мы щедры, нам не жаль, – в ОК "Юг" прокомментировали "хлопок" в Крыму
Регулярный "хлопок" в Крыму – признак того, что Силы обороны работают по конкретным объектам. Ресурсы, из которых могут быть направлены на усиление мощностей российского войска.
Все средства, которые помогают оккупантам в войне, можно уничтожать. Об этом 24 Каналу отметила начальница объединенного прес-сцентра сил обороны "Юга" Украины Наталья Гуменюк, добавив, что оккупанты прилагают усилия, чтобы не быть пораженными.
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Какие российские цели законны для уничтожения
Последние "хлопки" в Крыму наделали много шума среди россиян. Весной Наталья Гуменюк предупреждала, что летом на полуострове все будет "процветать" – ее прогноз оправдался. Сезон "хлопка" заменил оккупантам туристический.
"Украинцы – щедрая и справедливая нация, поэтому нам не жалко поделиться с теми, кто этого заслуживает. Если уже заслуживают, то пусть получают", – отметила Гуменюк.
Украинские воины щедро "насыпают" взрывчатку с дронов на важные стратегические объекты россиян. Чтобы у армии оккупанта не было сил и мощностей продолжать боевую работу.
От базы снабжения обуви и одежды до базы снабжения горючего для кораблей – это все законные цели для уничтожения,
– сказала Наталья Гуменюк.
Что начали делать оккупанты в Крыму
Недавно глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас Украина может достать до каждой точки на временно оккупированном Крыму. Оккупанты пытаются рассредоточить силы, чтобы не быть пораженными.
Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в Крыму: смотрите видео
Мы создаем эффект, чтобы они понимали, что каждая отдельная точка – это точка опасности. Поэтому, если возможно, они испугаются и нам будет немного легче,
– в шутку сказала Гуменюк.
Оккупанты в военной базе в Крыму сосредоточили большое количество материального обеспечения, мест базирования и вооружения. Каждая точка, по которой отрабатывают украинские воины, должна быть результативна.
Основным помощником стало движение сопротивления, которое с каждым днем все больше оживляется. Сколько россиян уезжает из Крыма, столько же коренных крымчан активизируется и готовится встречать украинских военных.
Ситуация в Крыму: что известно
- Ранее ГУР МО сообщало о намерениях оккупантов затопить баржи рядом с Крымским мостом. Россияне действительно установили баржи на южном направлении от своей переправы. Однако СМИ отмечают, что эти паромы не затоплены. Российские оккупанты могли поставить корабли на якоре или затопить их лишь частично.
- Военный аналитик и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что так россияне пытаются защититься от надводных дронов. По словам Гетьмана, у Украины есть средства, способные поражать Керченский мост. Так что подобные действия оккупантов не помешают выполнить эту задачу.
- Россияне беспокоятся о незаконной конструкции под названием Крымский мост и потому наращивают перебрасывание военной техники морем. Посредством грузовых кораблей враг перевозит все, что ему нужно для обеспечения своей армии.