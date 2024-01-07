Украинские ракеты и БПЛА успешно обходят системы ПВО оккупантов в Крыму, – ISW

Украинские военные проводят многодневную кампанию и наносят удары по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. ВСУ уже успешно поразили несколько целей в разных районах полуострова.

Аналитики Института изучения войны проанализировали последние взрывы в Крыму. Эксперты подчеркнули, что Украине удается успешно обходить российские системы ПВО.

К теме В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов

Что продемонстрировали последние взрывы в Крыму

В ISW отметили, что в последние несколько дней украинские военные проводят ударную кампанию, атакуя военные объекты на территории оккупированного Крыма. Да, в ночь на 6 января в Саках под ударом оказался аэродром оккупантов. В Институте изучения войны отмечают, что поразили административное здание на аэродроме. Хотя оккупанты и заявляли о якобы "всех сбитых целях", впрочем, реальные последствия совсем другие. Командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал спутниковый снимок, демонстрирующий, какие объекты на аэродроме оказались под ударом.

Кроме того, 4 января Силы обороны нанесли успешный удар по воинской части возле Евпатории. Там украинские защитники уничтожили радиолокационную систему противовоздушной обороны и центра связи. Взрывы раздавались также и на других военных объектах на временно оккупированном полуострове.

Эти сообщения указывают на то, что украинские ракеты и беспилотники проникают через российскую систему противовоздушной обороны в оккупированном Крыму и успешно поразили некоторые намеченные цели. Связанный с Кремлем известный российский военный блоггер сообщил, что Силы обороны наносят удары, направленные на ослабление российской системы ПВО над оккупированным Крымом,

– отметили в ISW.

Однако в Институте изучения войны пока не берутся оценивать цель текущей кампании украинских военных. Аналитики в отчете добавили, что летом 20233 Силы обороны также наносили удары по российской военной инфраструктуре на оккупированном полуострове. В результате Силам обороны удалось несколько ослабить возможности оккупантов в Крыму.

Вероятна гибель Герасимова при взрывах в Крыму