Наши руки длиннее, чем считали россияне: каковы последствия обстрела Крыма

Громкий "хлопок" произошел 24 июля возле временно оккупированного Джанкоя. Вероятно, уничтожена партия ракет П-800 "Оникс", которыми враг несколько дней обстреливал Одессу и Николаев. Пока так называемые "власти" рассказывают о дронах, российские пропагандисты говорят о ракетах Storm Shadow. Они могли быть использованы.

Такое мнение 24 Каналу предположил военный эксперт Андрей Крамаров. Он подчеркнул, что Джанкой – большой логистический узел для оккупантов.

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"Учитывая силу взрыва и защищенность склада боеприпасов, располагавшегося рядом с аэродромом, скорее всего из тактико-технических характеристик действительно была ракета Storm Shadow", – предположил Крамаров.

Поражение логистического узла

Джанкой расположенный на севере Крыма является важным логистическим узлом для оккупантов. Они оттягивали туда подбитую технику из Запорожского и Херсонского направлений, размещали склады боеприпасов и разворачивали ремонтные базы, где расконсервировали старую военную технику из России, поскольку боялись "прилетов". Впрочем, не там ждали.

"Попадания достаточно эффективны. Северная часть Крыма уже находится под нашим огневым контролем. Это значит, что мы смогли найти слабые звенья вражеской ПВО. Вспомните сколько ЗРК россияне подтягивали туда, впрочем мы наносим хорошие акцентированные удары", – подчеркнул военный эксперт.

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Эффективность работы

Эффективность работы определяет не только точность нанесенных ударов. Отселение местных в радиусе 5-километровой зоны означает детонацию боеприпасов. А также "окно" в работе вражеской ПВО. Возможно, в дальнейшем оккупанты задумают создать усиленную зону охраны вокруг Джанкоя.

Тенденция для нас очень хорошая. Посмотрим, насколько сможем вглубь Крыма работать для поражения российской военной инфраструктуры. Они перебрасывали с юга временно оккупированной Украины технику, но наши руки оказались несколько длиннее, чем считали россияне,

– резюмировал Андрей Крамаров.

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