ВСУ достигли своей цели, – Киричевский объяснил, почему уменьшилось количество "хлопка" в Крыму

В Крыму уменьшилось количество "хлопка", впрочем, выросло количество целей, которые сбивает российская ПВО. Так ВСУ пытаются "вымотать" вражеских зенитчиков.

Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский. Он также добавил, что ни одно оружие в мире не может гарантировать 100% попаданий.

К теме "А что случилось?": в Севастополе срочно начали проверку бомбоубежищ

ВСУ достигли своей цели

Уменьшение интенсивности "хлопка" на оккупированном полуострове эксперт объяснил тем, что ВСУ могли достичь своих целей. В частности, по оценке Reuters, значительная часть авиации черноморского флота россии выведена из строя. И теперь для патрулирования своих берегов оккупанты вынуждены использовать не современные Су-30, а более старые Бе-12.

Кроме того, "хлопок" сорвал планы россиян атаковать нас "кинджалами" – гиперзвуковыми ракетами с Крымского полуострова,

– отметил Киричевский.

ВСУ пытаются "вымотать" врага

Военный эксперт отметил, что ВСУ, кроме того, пытаются еще и "вымотать" ПВО оккупантов. Фактически применить их тактику.

"Когда россияне ушли с Севера, то пытались "вымотать" наших зенитчиков какими-то незначительными ударами. А потом под утро запустить уже несколько крылатых ракет по Киеву", – подчеркнул Киричевский.

По его мнению, в Крыму сейчас происходит похожая ситуация. И когда ВСУ поймут, что враг "вымотался", вот тогда будет какой-то мощный "хлопок".

Очень трудно постоянно поражать цели

Киричевский также рассказал: еще одна из причин того, почему в Крыму уменьшилось количество "хлопка", состоит в том, что постоянно попадать в цели достаточно сложно. Это не гарантирует ни одно оружие в мире. Даже американские ракеты HARM.

"В частности, приведу пример, что противокорабельные ракеты всегда запускают парами, потому что одна может не попасть", – подчеркнул эксперт.

Почему сработала ПВО в Крыму

Киричевский также предположил, почему в Крыму сработало ПВО. По его мнению, поскольку россияне до сих пор не показали обломков того, что они сбили, значит, это что-то незначительное. К примеру, ВСУ "изматывает" врага так называемым расходным материалом, какими-то дешевыми беспилотниками.

Например такой, который влетел в крышу штаба черноморского флота в Севастополе. Беспилотник с AliExpress за 9 тысяч долларов,

– отметил военный эксперт.

Украинские военные так заставляют оккупантов тратить свои средства ПВО и проверяют ее эффективность.

"В частности, ведь есть уже фотографии российских ракет в поле, которые не сработали. То есть пролетели, цель не обнаружили и просто упали", – добавил Киричевский.

Киричевский об уменьшении количества "хлопка" в Крыму: смотрите видео

Взрывы в Крыму: последние новости