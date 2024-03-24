В Крыму мог быть прилет в штаб связи Черноморского флота в Севастополе, - СМИ

Вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. В частности "тревожно" было в Севастополе: вероятно, под ударом оказался штаб связи Черноморского флота.

OSINT-аналитики сообщают,что по крайней мере три ракеты Storm Shadow могли прилететь в штаб связи Черноморского флота России.

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Аналогичную информацию публикуют и местные телеграм-каналы.

Как нам сообщают, прилет ракет был в главный узел спецсвязи Черноморского флота России по ул. Николая Музыки, 1,

– пишет канал "Крымский ветер".

Официальной информации пока нет. В то же время агенты "Атеш" уже заявили, что знают, куда прилетело и сообщили, что передали информацию Силам Обороны Украины.

Взрывы в Севастополе: что известно