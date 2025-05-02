Взрывная ночь в Крыму и России: оккупанты признались, сколько БПЛА на них летело

Ночью 2 мая оккупантам очень неспокойно было в Крыму. Полуостров атаковали несколько десятков дронов. Плохо спалось врагу и у себя дома.

Ночью жители оккупированного Крыма жаловались на огромное количество взрывов. Громко было в Севастополе, Симферополе, Саках, Бельбеке, Евпатории, Феодосии. Россияне признавали, что "такого налета уже давно не было", передает 24 Канал.

Смотрите также Путин задумал "взорвать" Россию на 9 мая: InformNapalm раскрыл коварный план Кремля

Более сотни БПЛА "посетили" оккупантов

Так, как рассказали в российском минобороны, над Крымом якобы было сбито аж 89 дронов. 23 БПЛА захватчики уничтожили над акваторией Черного моря.

Не только на оккупированной территории вражеской ПВО пришлось немного поработать. Дроны не обделили вниманием и саму Россию. Так, над территорией Краснодарского края было сбито 4 беспилотника, над территорией Орловской области – 2, а также по одному над акваторией Азовского моря, Брянщиной и Белгородщиной.

Напомним, ночью 30 апреля ударные дроны СБУ поразили предприятие военно-промышленного комплекса России, выпускающее продукцию для ведения войны против Украины. Речь идет о Муромском приборостроительном заводе, который локализуется во Владимирской области страны-агрессора.