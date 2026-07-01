Застали врасплох, – бывший сотрудник СБУ сказал почему-то удалось поразить ангары с истребителями в Крыму

СБУ сообщила о поражении ангаров с российскими истребителями на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Операция прошла в рамках так называемой "40-дневной операции воздействия на Россию". Эта авиация активно используется для нанесения ударов по гражданским городам на юге Украины, в частности в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом "24 Каналу" рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он отметил, что российские самолеты с крымских аэродромов регулярно вылетают для нанесения ударов по украинским городам и применяют управляемые авиабомбы большой дальности.

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Исчерпана ли система ПВО в Крыму

Иван Ступак пояснил, что российские истребители совершают вылеты с территории Крыма в направлении Херсонской и Запорожской областей и наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Эти истребители бомбят гражданские города управляемыми авиабомбами, которые летят на расстояние 80–100 километров,

– сказал он.

Бывший сотрудник СБУ не считает, что российская ПВО в Крыму полностью уничтожена, однако подчеркнул, что система несет потери и не может полностью компенсировать повреждения.

Бывший сотрудник СБУ об ударах Украины по Крыму: видео

По данным западных аналитиков, Россия за время войны смогла вывести на боевое дежурство примерно столько же самолетов, сколько потеряла. Несмотря на это, ее производственные мощности не успевают покрывать потери из-за дефицита комплектующих и других ограничений.

По мнению Ступака, удар по аэродрому свидетельствует о неготовности российских войск к атаке.

Их (оккупантов – 24 Канал) застали врасплох, и пилоты даже не успели подняться по тревоге, чтобы спасти свои самолеты,

– подытожил бывший сотрудник СБУ.

Напомним, СБУ в Керчи 26 июня 2026 года провела операцию, в результате которой были поражены два российских судна военного обеспечения. Атака стала частью действий украинских сил, направленных на ослабление логистики и военной инфраструктуры России в Черном море. По предварительным данным, поражение судов может повлиять на способность России обеспечивать свои войска на этом направлении.