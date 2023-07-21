Взрывное утро в оккупированном Крыму: было громко в Балаклаве и на Фиоленте
Оккупанты жалуются, что в Крыму снова "тревожно". В этот раз взрывы слышали в Балаклаве и на мысе Фиолент.
Сначала оккупантам привиделись "беспилотники" возле аэродрома в Гвардейском. Теперь снова вопят о взрывах. Об этом со ссылкой на вражеские телеграм-каналы пишет 24 Канал.
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На полуострове снова громко
Новые "тревожные" сообщения начали появляться в сети около 11:00.
Очень громко в Балаклаве и на Фиоленте,
– завопили в телеграм-каналах.
Кстати, накануне российские захватчики жаловались на якобы "атаку дронов" в Симферопольском районе. Что же произошло этим утром в оккупированном Крыму, пока неизвестно.
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Сезон "хлопка" продолжается
- В последнее время на украинском полуострове загорелись и взорвались многие вражеские военные объекты.
- В эфире 24 Канала руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что "хлопок" на складах оккупантов уже уменьшил количество вражеских обстрелов.
- После многочисленных взрывов в Крыму агрессор заявлял, что якобы видел "беспилотники". Впрочем, Гуменюк подчеркнула, что такие случаи являются скорее следствием того, что россияне "курят там, где не попало".
- Также добавила: "Можем отметить, что сезон "хлопка" продолжается, и зернышки его распространяются. Для того чтобы наши защитники зашли на оккупированные территории, нам нужно самое цветущее поле "хлопка".
- Кстати, только за предыдущие сутки было уничтожено 5 полевых складов с боеприпасами.