Взрывное утро в оккупированном Крыму: было громко в Балаклаве и на Фиоленте

Оккупанты жалуются, что в Крыму снова "тревожно". В этот раз взрывы слышали в Балаклаве и на мысе Фиолент.

Сначала оккупантам привиделись "беспилотники" возле аэродрома в Гвардейском. Теперь снова вопят о взрывах. Об этом со ссылкой на вражеские телеграм-каналы пишет 24 Канал.

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На полуострове снова громко

Новые "тревожные" сообщения начали появляться в сети около 11:00.

Очень громко в Балаклаве и на Фиоленте,

– завопили в телеграм-каналах.

Кстати, накануне российские захватчики жаловались на якобы "атаку дронов" в Симферопольском районе. Что же произошло этим утром в оккупированном Крыму, пока неизвестно.

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Сезон "хлопка" продолжается