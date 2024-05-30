В Крыму снова ночной "хлопок": повреждены два парома в Керчи

В ночь на 30 мая в оккупированном Крыму снова прогремели взрывы. Российские захватчики жалуются на якобы "ракетную атаку".

Ночью россияне снова перекрывали Крымский мост. Пропагандисты написали о якобы повреждении двух паромов, передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Крыму сегодня

Взрывы в Крыму прогремели около часа ночи. Россияне в очередной раз перекрыли Крымский мост. По данным вражеских телеграм-каналов, незаконную конструкцию закрыли почти на 40 минут.

Традиционно оккупанты грезили об "успешной" работе "Пе-Ве-О". По словам пропагандистов, "сбитые" ракеты повредили два парома – автомобильный и железнодорожный.

Якобы повреждено остекление надстроек. По словам оккупантов, пострадавших среди моряков и гражданских тоже вроде бы нет.

Утром российское минобороны отчиталось о якобы 8 "сбитых" ракетах и ​​столько же беспилотников.

по подсчетам из разных источников, этой ночью в Керчи прогремело от 6 до 30 взрывов.

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Могло прилететь по ПВО