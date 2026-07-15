Комментируя в беседе с 24 Каналом ситуацию в оккупированном Крыму, политтехнолог Тарас Загородний подчеркнул, что заявления Путина о том, что он будет обеспечивать полуостров всем необходимым, указывают на то, что Россия публично признала наличие там проблем и теперь вынуждена реагировать.

Удары по НПЗ России: поражен еще один мощный объект

На фоне ударов по вражеским объектам в Крыму продолжаются атаки на НПЗ в российских регионах. Политтехнолог указал на важное событие – в Башкортостане, расположенном почти в 1400 километрах от границы с Украиной, поражен большой нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим Салават".

На него давно присматривались, потому что он производит не только топливо, но и очень много компонентов нефтехимии, используемых, в частности, в военных технологиях. В Татарстане и Башкортостане расположены большие комплексы, по которым начали наносить удары,

– отметил Загородний.

Если после удара по Омскому НПЗ ситуация с топливом в России и на оккупированных ею территориях была плачевной, то теперь, как подчеркнул политтехнолог, после атаки на Салаватский комплекс она в разы обострится. Ведь перспектив того, что пострадавшие объекты будут восстановлены, по его словам, нет.

Полное интервью Тараса Загороднего: смотрите в видео

К операциям в Крыму СОУ начинают привлекать самолеты

По словам политтехнолога, теперь вообще непонятно, что Путин собирается везти в Крым. Он убежден, что такой возможности не будет. Потому что Украина системно работает над изоляцией полуострова.

На днях прошла мимо интересная новость о том, что произошла бомбардировка Армянска. Это очень хороший признак. Неизвестно, была ли это военная авиация или совместная работа дронов и легкомоторных самолетов, но сам факт того, что крупногабаритные объекты начинают летать над полуостровом, пока что над его северной частью, говорит о том, что появление авиации над всем Крымом – вопрос времени,

– отметил Загородний.

Если в небе над Крымом уже начинают появляться самолеты, значит, по словам политтехнолога, системы ПВО россиян совсем истощены. Это облегчает Силам обороны Украины нанесение ударов по военной инфраструктуре оккупированного Крыма.

Напомним, СОУ в ночь на 13 июля нанесли удар по подземному логистическому хабу россиян в районе Армянска (Крым). Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко сообщил, что для атаки были задействованы самолеты.

Телеграм-канал "Николаевский Ваньок" указал, что в операции участвовала авиация Воздушных сил Украины и ударные БпЛА. Вместе с ними по вражескому объекту действовали подразделения Lasar's Group Национальной гвардии и 34-й центр беспилотных систем Venom ВМС.