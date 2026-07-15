Коментуючи у розмові з 24 Каналом ситуацію в окупованому Криму, політтехнолог Тарас Загородній наголосив на тому, що заяви Путіна про те, що він буде забезпечувати півострів всім необхідним, вказують на те, що Росія публічно визнала наявність там проблем і нині змушена реагувати.

Удари по НПЗ Росії: уражено ще один потужний об'єкт

На тлі ударів по ворожих об'єктах у Криму, тривають атаки на НПЗ в російських регіонах. Політтехнолог вказав на важливу подію – у Башкортостані, що за майже 1400 кілометрів від кордону з Україною, уражений великий нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім Салават".

До нього давно придивлялися, тому що він виробляє не тільки пальне, а й дуже багато компонентів нафтохімії, що використовується зокрема у військових технологіях. У Татарстані й Башкортостані розташовані великі комплекси, по яких почало прилітати,

– зазначив Загородній.

Якщо після ураження по Омському НПЗ ситуація з паливом в Росії та на окупованих нею територіях була кепською, то тепер, як підкреслив політтехнолог, після атаки на Салаватський комплекс, вона в рази загостриться. Адже перспектив на те, що уражені об'єкти будуть відновлені, з його слів, немає.

Повне інтерв'ю Тараса Загороднього: дивіться у відео

До операцій у Криму СОУ починають залучати літаки

Зі слів політтехнолога, тепер взагалі незрозуміло, що Путін збирається везти у Крим. Він переконаний, що такої можливості не буде. Тому що Україна системно працює над ізоляцією півострова.

Днями повз пройшла цікава новина про те, що було бомбардування Армянська. Це дуже добра ознака. Невідомо, чи була це військова авіація, чи спільна робота дронів та легкомоторних літаків, але сам факт, що крупногабаритні об'єкти починають літати над півостровом, поки що його північною частиною, говорить про те, що поява авіації над всім Кримом є питанням часу,

– зазначив Загородній.

Якщо в небі над Кримом вже починають з'являтися літаки, значить, зі слів політтехнолога, системи ППО росіян геть виснажені. Це полегшує Силам оборони України удари по військовій інфраструктурі окупованого Криму.

Нагадаємо, СОУ в ніч на 13 липня вдарили по підземному логістичному хабу росіян в районі Армянська (Крим). Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко повідомив, що для атаки були залучені літаки.

Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" вказав на те, що в операції брала участь авіація Повітряних сил України та ударні БпЛА. Разом із ними по ворожому об'єкту працювали підрозділи Lasar's Group Нацгвардії та 34-й центр безпілотних систем Venom ВМС.