Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что в течение последнего месяца уже состоялся ряд атак по Крыму. Там успешно работают как СБУ, так и ГУР и другие структуры.

В чем особенность удара по Бельбеку?

Как отметил Свитан, оккупанты используют Бельбек как основной аэродром в Крыму. Но туда еще нужно было пробиться. Именно поэтому накануне произошла атака по аэродрому Кача. Тогда, в частности, ГУР уничтожили российский самолет Ан-26.

Это была комплексная операция для того, чтобы добраться до Бельбека. Там уничтожили локаторы, добрались до ЗРК средней дальности, а также – до ЗРК малой дальности. Затем добрались до МиГ-31,

– отметил Свитан.

Хотя Россия, по разным данным, имеет несколько десятков МиГ-31, но она уже не производит эти самолеты. Поэтому это уже невозвратные потери для врага.

Обратите внимание! Во время этой атаки СБУ уничтожила военную технику врага на сотни миллионов долларов. Только два комплекса "Небо-СВУ" стоят по 60 – 100 миллионов.

