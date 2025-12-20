Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що упродовж останнього місяця вже відбулася низка атак по Криму. Там успішно працюють як СБУ, так і ГУР та інші структури.

До теми СБУ уразила вже третю нафтовидобувну платформу Росії в Каспійському морі

В чому особливість удару по Бельбеку?

Як наголосив Світан, окупанти використовують Бельбек як основний аеродром в Криму. Але туди ще потрібно було пробитися. Саме тому напередодні сталася атака по аеродрому Кача. Тоді, зокрема, ГУР знищили російський літак Ан-26.

Це була комплексна операція для того, щоб добратися до Бельбека. Там знищили локатори, добралися до ЗРК середньої дальності, а також – до ЗРК малої дальності. Потім добралися до МіГ-31,

– зазначив Світан.

Хоч Росія, за різними даними, має кілька десятків МіГ-31, але вона вже не виробляє ці літаки. Тому це вже неповоротні втрати для ворога.

Зверніть увагу! Під час цієї атаки СБУ знищила військову техніку ворога на сотні мільйонів доларів. Лише два комплекси "Небо-СВУ" коштують по 60 – 100 мільйонів.

