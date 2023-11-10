Возможности есть: Свитан назвал главную цель для уничтожения в Крыму
Украина продолжает методично выбивать военные ресурсы оккупантов в Крыму. Есть надежда, что в конце концов удастся уничтожить главную цель на полуострове.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что уничтожение двух катеров в Крыму – отличные новости.
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Нужно уничтожить главную цель
Как отметил Свитан, Украина уже давно последовательно работает над уничтожением военного потенциала оккупантов в Крыму. Там важно также завоевать определенное преимущество в воздухе. Именно поэтому на полуострове сначала выбивали и зенитные ракетные комплексы оккупантов, чтобы те же беспилотники и ракеты могли попадать в военные объекты. Параллельно запускают также надводные дроны.
Удары по Крыму продолжаются. Ось достаточно большая: от Херсонщины – до Керчи. Эти же удары авиационными ракетами по малому ракетному кораблю "Аскольд" об этом свидетельствуют. Поднимается авиационная составляющая. Идут удары для формирования поля боя,
– отметил Свитан.
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Конечно, в своего времени ждет главный военный объект оккупантов в Крыму. Когда-то Украина однозначно уничтожит Керченский мост.
Мы уже добиваем до Керчи, потому что смогли уничтожить корабль в судостроительном заводе. А Крымский мост – основная цель в этом районе. И возможности у нас есть,
– рассказал Свитан.
Взрывы в Крыму: коротко
- В ночь на 10 ноября в Крыму было неспокойно. Местные жители сообщали о взрывах в Феодосии и Черноморском.
- Впоследствии стало известно, что надводные дроны попали в десантный катер проекта 1176 года "Акула" и еще один десантный катер проекта 11770 года "Серна". В ГУР МО продемонстрировали видео этой операции.
- Позже там подтвердили, что оба катера удалось уничтожить. "Акула" пошла ко дну, "Серна" пыталась "бороться", но тоже утонула.